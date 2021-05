Karácsony az Economistnak: Orbán alacsony és kövér, én magas és vékony vagyok

Portré jelent meg Karácsony Gergelyről az Economistban, mint az emberről, aki kiszoríthatja Orbán Viktort a hatalomból.

A cikk elején végigveszik a legalapvetőbb különbségeket: Orbán elsősorban a vidékre támaszkodik, totális kontroll alatt tartja a pártját, és stadiont építtet a falujába. Karácsony viszont a fővárost vezeti, hatpárti együttműködés eredményeként jutott hatalomra, és az atlétikai stadion ellen kampányolt. A főpolgármester ehhez hozzátette, hogy „ő alacsony és kövér, én magas és vékony vagyok”.

A lap összegzése szerint Karácsony azért lehetett az ellenzék közös jelöltje az önkormányzati választáson, mert eltérő nézeteket valló embereket is képes volt egyesíteni. Bemutatják az ellenzéki pártok mostani összefogását, és népszerű jelöltként írnak Karácsonyról, aki még nem jelentette be indulását az előválasztáson. Hozzáteszik, hogy szelíd természete sok választó szemében inkább gyengeségnek tűnik.

Az Economist szerint Karácsony a jobbikos Jakab Péterhez képest kevésbé konfrontatív alkat, nem venné át Orbán módszereit, ha szembeszállna vele. Kérdés, ez mennyire eladható Budapesten kívül, ahol az emberek többsége kormánypárti médiumokból tájékozódik, írják. Karácsony azt nyilatkozta, akik külföldről segítenének, inkább maradjanak távol, mert a jó szándékú beavatkozásokat sem látják szívesen Magyarországon.

A cikk szerint az ellenzék számára akkor jön csak a neheze, ha sikerül megnyerni a jövő évi választásokat. Karácsony ehhez kapcsolódóan Ralf Dahrendorf mondását idézte, miszerint az alkotmányozáshoz hat hónapra, egy piacgazdaság kiépítéséhez hat évre, egy társadalom megváltoztatásához pedig 60 évre van szükség.

A lap a magyar választási rendszert szabadnak, de igazságtalannak írja le: a körzetek átrajzolása és a médiaviszonyok miatt is lejt a pálya. Ettől függetlenül Orbán akár veszíthet is, ennek apropóján említik az egyetemek alapítványosítását, ami egy választási bukás után is hatalmat hagyhat a Fidesz kezében.

Frissítés (11:08): Karácsony Gergely elnézést kért, amiért megjegyzést tett Orbán Viktor testalkatára, Facebook-posztjában azt írja, rossz vicc volt. „Mert tudom, ilyennel nem viccelünk, ez nem lehet része a politikai vitáknak, mindenkinek kijár az alapvető tisztelet. Sajnálom, hogy az a látszat keletkezhet most, mintha ezt nem tudnám, pedig nagyon is tudom, és ehhez tartom magam. Elnézést kérek mindazoktól, akik a rossz tréfámat sértőnek találják, igazuk van.Nem beszélve arról, hogy a visszafogottság amúgy is indokolt, hiszen magam is egyre kevésbé sikeres küzdelmet folytatok a vékonyság megőrzéséért.”