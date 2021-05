Egy hétig próbálták elhallgatni, hogy megszökött három leopárd egy kínai szafariparkból

A hangcsoui szafariparkból megszökött három leopárdot már május elsején látták a közeli falu lakói, de az állatok eltűnését csak most szombaton, május 8-án jelentette be a park.

A három szökött leopárd közül kettőt már elfogtak, már orvos is megvizsgálta őket és nincs bajuk. A harmadik állatot egy drónnal már sikerült egyszer megtalálni vasárnap, de az állat nem sokkal később újra eltűnt.

Ez is egy leopárd, de nem a szökött állatok egyike, mert ez az állat a Srí Lanka-i Yala nemzeti parkban él Fotó: ISHARA S. KODIKARA/AFP

Egyelőre nem derült ki, hogy a leopárdoknak hogyan sikerült megszökniük. A hatóságok most utóbbit és azt is vizsgálják, hogy a park miért csak napokkal később jelentette be az állatok eltűnését. A park egyébként bocsánatot kért, a késedelmet pedig azzal magyarázták, hogy nem akartak pánikot kelteni. (Guardian)