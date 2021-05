Tiborcz és köre az MFB hitelprogramjának egyik nagy nyertese

A brit tulajdonos 2019-ben adta el Budapest egyik legismertebb szállodáját, a Gellért Hotelt. A vevő az Indotek Csoport volt, amelynek többségi tulajdonosa Jellinek Dániel, Magyarország egyik leggazdagabb embere. A hotel eladását akkor nyilvánosan is bejelentették, azt azonban most derítette ki a Direkt36, hogy az adásvételt szinte teljes egészében az állami tulajdonú Magyar Fejlesztési Bank (MFB) finanszírozta. A bank az üzlethez 8,8 milliárd forintos hitelt nyújtott.

Bár Jellinek nem tartja magát kormányközeli üzletembernek, több nyoma is van annak, hogy az elmúlt években szoros üzleti kapcsolatot alakított ki Orbán Viktor miniszterelnök vejével, Tiborcz Istvánnal. Jellinek mellett pedig más olyan üzletembereket is milliárdos kölcsönökkel segített az állami bank az elmúlt néhány évben, akik üzleti kapcsolatban állnak Tiborczcal.

A bank hitelezéséről nyilvánosan elérhető adatok szerint az MFB 2019 óta legalább 58 milliárd forint hitelt adott összesen Tiborcznak és a hozzá köthető üzletemberek cégeinek. Jellinek mellett például a Puskás Aréna építésében résztvevő, Tiborcz mellett Mészáros Lőrinccel is üzletelő Balázs Attila cégei legalább 38,9 milliárd forintnyi hitelt kaptak.

A 58 milliárd forint jelentős összeg az MFB hitelportfoliójában. A bank legutóbbi beszámolója szerint az MFB hitelállománya 2020-ben 1100 milliárd forint volt. A cégeknek folyósított hitelek azonban ebből mindössze 451 milliárdot tettek ki.

Tiborcz és ismerősei más módon is hozzájutottak állami kölcsönökhöz. A jegybank tavaly tavasszal elindított egy programot, amelynek az volt a célja, hogy a járvány miatt nehéz helyzetbe került kisebb vállalkozásokat kedvezményes hitelekkel segítsék. A Direkt36 mutatta be, hogy a program keretében milliárdos hiteleket kapott Tiborcz, és több, hozzá köthető vállalkozó cége is.

Jellinek cégcsoportja a megkeresésünkre azt közölte: az Indotek minden esetben megpályáztatja a bankokat, a kiválasztás során pedig a finanszírozás költsége mellett figyelembe vesznek más szempontokat is, például a hitelbírálat hosszát. Ezek alapján esett a választásuk az MFB-re. Azt is közölték, hogy Jellinek üzleti döntései függetlenek a politikától, ő kizárólag az üzletre fókuszál. Tiborcz cégcsoportja, a BDPST szintén azt írta, hogy a beérkező ajánlatok közül választják ki, hogy mely bankok finanszírozását veszik igénybe. A BDPST a hitelkonstrukciók részleteiről arra hivatkozva nem árult se semmit, hogy azok üzleti titoknak minősülnek. Balázs Attila cégcsoportja azt válaszolta, hogy minden beruházásuk finanszírozása törvényesen zajlott. Az MFB nem reagált a kérdéseinkre.

Állami hitelek nyomában

Az MFB feladata a saját honlapja szerint az, hogy „a hazai vállalkozások illetve magánszemélyek számára kedvező konstrukciójú hiteleket” biztosításon. A bank működését ismerő források szerint ez azt jelenti, hogy ha az MFB egy projektben gazdaságfejlesztési lehetőséget lát, akkor a kereskedelmi bankokkal szemben nagyobb kockázatú hiteleket is bevállal. Így például a piacinál olcsóbban adja a hitelt vagy a különböző feltételeket - például futamidőt, fedezetet – a vállalkozásoknak kedvezőbben szabja meg.

Azt már eddig is lehetett tudni, hogy az elmúlt években az ország egyik legjelentősebb ingatlanvállalkozójává váló Tiborcz két ingatlanprojektjéhez is MFB-s hitelt kapott. A budapesti Vörösmarty tér melletti szállodafejlesztéshez 8,4 milliárdos, egy, a tokaji borvidéken található szálloda megvásárlásához pedig 881 millió forintos kölcsönt kapott.

Az MFB szerint banktitok, hogy mely cégeknek adnak hitelt, ahogy az is, hogy ezeket a hiteleket milyen feltétellel folyósítják. Így az sem nyilvános, hogy Tiborcz István cégcsoportja milyen feltételekkel jutott hozzá az MFB-s hitelekhez.

Az MFB által kihelyezett hitelek között azonban vannak olyanok, amelyek fedezeteként a hitelt felvevő cégekre vagy azok leányvállalataira jegyeztek be zálogjogot. A jelzálog megjelenik a cégek adataiban, a Direkt36 most az ehhez kapcsolódó hiteleket összesítette. Számításunk szerint az MFB 2017 óta 27 vállalkozásnak összesen 130 milliárd forintnyi ilyen hitelt helyezett ki. Ezeknek a hiteleknek pedig valamivel kevesebb mint a fele ment Tiborczhoz és az üzlettársaihoz.

Gellért Szálloda MFB-s hitelből

Az egyik ilyen hitelt Jellinek Dániel Indotek nevű cégcsoportja kapta a budapesti Gellért Hotel megvásárlásához. Az ingatlanokkal, banki követelésekkel foglalkozó vállalkozó az ország egyik leggazdagabb embere. A Forbes magazin 50 leggazdagabb magyart bemutató listáján 2019-ben 107,5 milliárdosra becsült vagyonával a 10., 2020-ban pedig 140 milliárddal a 11. helyen szerepelt.

A Direkt36 mostani kutatása szerint azonban a Gellért Hotel megvásárlásához ő is igénybe vette az állami tulajdonú MFB segítségét. Jellinek cégcsoportja 2019 júniusában jelentette be a szálloda megvételét. Az üzlet a vele egy épületben lévő Gellért gyógyfürdőre nem vonatkozott, az továbbra is fővárosi tulajdonban maradt. Az Indotek akkor azt közölte, hogy a szálló felújítását is tervezik, a vételárról és a finanszírozásról viszont nem árultak el részleteket.

Erről azonban több érdekes információt is tartalmaz az a levél, amelyet a szálloda korábbi brit tulajdonosai írtak 2019 júniusában a kormány képviselőinek és annak a XI. kerületnek, ahol a szálloda található. Ebben tájékoztatták az érintetteket az elővásárlási jogukról. A levelet nem a nyilvánosságnak szánták, erre utal, hogy minden oldalán a „szigorúan bizalmas!” felirat olvasható, miközben a kerület belső informatikai rendszerébe feltöltött irat egyszerű internetes kereséssel is elérhető.

A dokumentum szerint Jellinek cége nem magát az ingatlant vásárolta meg, hanem egy vállalkozást, amely birtokolja a hotelt annak minden bútorával, felszerelésével együtt. Ennek a Dome Kft. nevű cégnek a vételára nettó 27 millió euró, akkori folyamon számolva kb. 8,9 milliárd forint volt. Ebből Jellinek cégének 1,5 millió euró (kb. 500 millió forint) előleget kellett megfizetnie az adásvételi szerződés aláírása utáni napokban. A dokumentum azzal számolt, hogy a fennmaradó rész átutalása 2019 decemberében történik meg.

Addigra Jellinek cégcsoportja a hotelvásárlás finanszírozására egy komolyabb hitelt kapott az MFB-től. Az egyik Indotek-cég pénzügyi beszámolója szerint a kölcsön összege 8,8 milliárd forint volt. A cégbíróságon elérhető dokumentumok is megerősítik, hogy ekkora volt a hitel összege. Ezek szerint a hotelvásárlással összefüggésben 26,73 millió euró értékben jegyeztek be az MFB javára jelzálogjogot ugyanerre a cégre. A dokumentumokból a hitelkonstrukció részletei, például a kamat mértéke és az egyéb feltételek nem derülnek ki.

Az Indotek a megkeresésünkre azt írta, hogy a hotel vételára üzleti titok. Hozzátették, hogy a projekt teljes értéke jóval magasabb az általunk leírtaknál, mivel a hotelt luxusszállodává akarják alakítani, ami rendkívül költségigényes.

Megvette, eladta, majd újra megvette

Jellinek azután lett országosan ismert vállalkozó, hogy az elmúlt években egyre szorosabb kapcsolatba került kormányközeli üzleti körökkel. Jellinek a nyilvános megszólalásaiban igyekszik tompítani politikai kapcsolatainak a jelentőségét. A Forbesnak idén arról beszélt: nem tartja fairnek, hogy NER-es üzletemberként emlegetik, ő ugyanis mindkét oldallal megtalálja a hangot, nem érdekli a politika, és csak az üzletre fókuszál.

A Gellért megvásárlásával nagyjából egy időben azonban Tiborcz Istvánnal is közvetlen üzleti kapcsolatba került. Jellinek egyik vállalkozása a balatonfüredi kikötőt üzemeltető Solum-Investet ekkoriban adta el Tiborcz egyik cégének. A Solum-Investnek korábban Orbán Viktor egykori szövetségese, a később vele konfliktusba kerülő Simicska Lajos volt a tulajdonosa. Simicska a Fidesz 2018-as választási győzelme után eladta érdekeltségeit, a Solum-Investet pedig több tulajdonosváltás után 2019 januárban Jellinek vette meg.

A céget azonban egy évvel később eladta. Nagyjából egy hónappal a Gellért megvásárlására kapott MFB-hitel folyósítása után, 2020 januárjában a tőzsdén jegyzett Appeninn ingatlanos cégnek adta el a Solum-Investet. Az Appeninnek ekkor Tiborcz István és a miniszterelnök barátja, Mészáros Lőrinc volt a legjelentősebb tulajdonosa. Tiborcz 2020 áprilisában úgy döntött, hogy kiszáll az Appeninnből, a részvénycsomagját Jellinek vásárolta meg, aki ezzel újra tulajdonos lett a Solum-Investben is.

Jellinek azon kívül, hogy Tiborczcal üzletelt, komoly állami támogatásokhoz is jutott. Ő volt az egyik nagy nyertese a Magyar Turisztikai Ügynökség komoly visszhangot kiváltó programjának. Az állami ügynökség célja az volt, hogy a magyarországi turizmust támogassa, a tavaly közzétett pályázati eredmények alapján azonban a legnagyobb összegű támogatásokat kormányközeli vállalkozók kapták. A Jellinek résztulajdonában álló cégek, mint például a Solum-Invest, összesen több mint 36 milliárd forintos támogatást nyertek a program keretében.

Jellinek cégcsoportja ezzel kapcsolatban azt közölte, hogy az Appeninnbe való bevásárlásuk miatt lettek tulajdonosok több, támogatást elnyerő cégben is. Hozzátették, a támogatásokról szóló pályázatok még azelőtt lezajlottak, hogy Jellinek 24 százalékos részesedést szerzett volna az Appeninnben.

A Mandiner szerint Jellinek a Magyar Turisztikai Ügynökséget irányító Guller Zoltánnal együtt kerülhet be a szintén alapítványi tulajdonba kerülő Budapesti Gazdasági Egyetem kuratóriumába. A kormány egyetemátalakítási terveivel összefüggésben létrejövő alapítványokat a kuratóriumok irányítják, ezekbe Orbán Viktor szerint a kormányzat „nemzeti szemlélettel” rendelkező embereket delegál.

Az üzletember akkor is felhívta magára a figyelmet, amikor a Bloomberg tavaly októberben megírta, hogy egy Jellinek által vezetett, a Molt is magába foglaló konzorcium vételi ajánlatot tett a ferihegyi repteret üzemeltető Budapest Airportra. Az amerikai hírügynökség szerint a vételi ajánlat egybevágott a magyar kormány törekvéseivel, amely korábban sikertelenül próbálta visszaszerezni a repteret. Jellinek később megerősítette, hogy az ügyben tárgyalt a kormánnyal, amely segítséget is ígért neki.

A Direkt36-nak egy Jellinek üzleti tevékenységét ismerő forrás azt mondta, hogy a vállalkozó közel került Tiborcz Istvánhoz. Tiborcz és Jellinek vállalkozásai ezen kívül ugyanannak a PR cégnek, a Goodwill Communications Kft.-nek a szolgáltatásait veszik igénybe.

38,9 milliárd hitel egyetlen cégcsoportnak

Nem Jellinek az egyetlen Tiborcz környezetében, aki jelentős állami banki hitelt kapott. A kedvezményezettek közé tartozik Balázs Attila építőipari vállalkozó is. Balázs cégei részt vettek a Puskás Aréna 2017-ben induló építésében, de az üzletember az állami építkezések mellett feltűnt a balatonfüredi kikötő adásvétele során is. Amikor Jellinek 2020 januárjában eladta a Solum-Investet, akkor a cégben nemcsak az Appeninn, hanem vele együtt Balázs Attila is tulajdont szerzett. Miután pedig tavaly tavasszal Mészáros Lőrinc is kiszállt az Appeninnből, a részesedését Balázs vásárolta meg.

A Direkt36 összesítése szerint Balázs cégeinek legalább 38,9 milliárdnyi hitelt nyújtott az elmúlt években az MFB. A budapesti Bikás park melletti Vaba Apartments nevű lakópark építésében részt vevő két cége összesen 13,3 milliárd forintot kapott. A lakópark projektet a kormány tavaly nemzetgazdasági szempontból kiemelt beruházássá nyilvánította. Egy harmadik cége pedig 15 milliárdos kölcsönt kapott 2020 márciusában a Hajdú-Bihar megyei Biharkeresztesen található építőipari üzemének fejlesztésére. A településen a cégcsoportnak több gyára is van, az egyik üzem 2018-as felavatásán Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter is részt vett.

Az MFB hitelezte Tiborcz egyik közeli ismerősének üzlettársát, Czéh-Tóth Márkot is. Korábban a Direkt36 mutatta be, hogy Czéh-Tóth az egyik pécsi szállodájának felújítására kapott tavaly tavasszal egymilliárdos nagyságú hitelt a jegybank kedvezményes hitelprogramjának keretében. Ez egy jegybank által refinanszírozott hitel volt, ami ez esetben azt jelentette, hogy a jegybank előbb az MFB-nek hitelezett, amely ezután adta tovább a hitelt Czéh-Tóth két cégének.

