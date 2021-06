Ott nem zsírozhatták le előre a versenyt, ahol ennyire eldurvul az előválasztás

Az ellenzéki előválasztás eredeti célja elvileg az lenne, hogy ne pártközi háttéralkuk döntsék el, ki indulhat jelöltként jövőre egy-egy körzetben, hanem a választók. Az ellenzékiek megversenyeztetése már a 2019-es önkormányzati választás előtt is bejött Ferencvárosban és a főpolgármester-választáson, míg tavaly a szerencsi időközi nagyrészt pont egy olyan ellenzéki jelöltön úszott el, akiről a pártok állapodtak meg egymás között. Most pont azért nézik sokan fanyalogva, ahogy néhány körzetben már a rajt előtt visszaléptek a jelöltek, mert ránézésre olyan, mintha már most alkudoznának.

De ha van olyan körzet, amiről még a legnagyobb fanyalgók sem állítanák, hogy minden előre lezsírozott, az Zugló, ahol Hadházy Ákos és az MSZP-s Tóth Csaba már hónapok óta csépelik egymást.

A köztük kialakult konfliktus tankönyvi példája annak, amit az ellenzéki pártok a közös etikai kódexükkel el akartak kerülni, de nem látszik, hogy a vita csillapodna.

Nyerhető, de még sincs minden rendben

Tóth itt a legutóbbi két országgyűlési választáson ellenzéki összefogás nélkül is nyerni tudott, szóval Zugló 2022-ben is behúzható körzet lehet, ugyanakkor épp itt merült fel többször is, hogy a helyi MSZP összejátszik a Fidesszel. 2019-ben Karácsony Gergely egyenesen arról beszélt, hogy parkolásügyben a helyi szocialisták háttéralkut kötöttek a Fidesszel, ezenkívül a polgármestersége alatt többször előfordult, hogy az MSZP a Fidesszel együtt szavazva ment szembe vele.

Hadházy pedig éppen azért akar itt indulni, hogy felhozza ezeket az ügyeket. „Nagyon tudatosan ezt a körzetet választottam azért, hogy megmutassam, a kormányváltás után az ellenzéknek a saját ügyeivel is foglalkoznia kell. Azoknak az ügyeknek is következményekkel kell járniuk, amik esetleg a mi oldalunkon történnek”- mondta a 444-nek. Bár több olyan kerület is van (Kispest, Óbuda), ahol elégedetlen azzal, ahogyan a szocialista vezetés a korrupciós ügyekre reagált, de szándékosan nem ott indult, mert nem tartotta volna elegánsnak, hogy olyan ügyekkel kampányoljon, amiket részben ő tárt fel.

Előháború

Ebből a felállásból egyből sejthető volt, hogy a jelöltek nem a zuglói térkövek alakjáról és a virágágyásokról fognak vitatkozni, és a személyeskedő üzengetés már abban a pillanatban beindult, amikor a Momentum február közepén bejelentette Hadházy indítását. Tóth Csaba egyből arról beszélt a 168 Órának, hogy a Momentum csak egy könnyen megszerezhető körzetet akar magának, Hadházy pedig „úgy váltogatja a pártokat, mint más az alsógatyáját”, és még egy fideszes videót is megosztott az oldalán, ami Hadházyt próbálta lejáratni. Majd májusban a Partizánban árulásnak minősítette azt, ahogy Hadházy 2013-ban (akkor még szekszárdi fideszesként) egy titokban felvett hangfelvétellel mutatta be, hogyan osztották le a helyi fideszesek a trafikokat.

„A párttársaimat ilyen helyzetbe soha nem hoznám, én soha nem venném fel a beszélgetésüket sunyiban”- mondta a trafikbotrányt kirobbantó felvételekről Tóth.

Erre Hadházy azzal szólt vissza, hogy „ha valaki hallgat, amikor a pártjában súlyos korrupcióról szerez tudomást, az nem lojalitás, hanem cinkosság. És bolsevik tempó...” Amikor pedig őt támadó, névtelen plakátok kezdtek el terjedni Zuglóban, Tóthra utalva azt írta: „Remélem, a helyi Fidesz próbál így beavatkozni az előválasztási küzdelembe, a másik lehetőség ugyanis nagyon szomorú lenne.”

Kérdésünkre Hadházy azt mondta, hogy Tóth Csabával azért nem elégedett, mert sem az MTVA székházánál nem találkozott vele, de azt sem látta, hogy a szocialista képviselő a parlament gazdasági bizottságának elnökeként bármikor fellépett volna a Fidesz korrupciós ügyei ellen. Másrészt akkor sem szólalt meg, amikor előkerültek a kerületben a parkolási ügyek vagy a gyanús parkfelújítási pályázatok. „Nem állítom, hogy ezekben az ügyekben benne volt, de hogy meg kellett volna szólalnia, az egészen biztos.” És az indulatokat valószínűleg az sem csitítja, hogy szerdán Hadházy egy ásóval pózolva üzent ellenfelének:

Karácsony beállt Tóth Csaba mögé

Annak ellenére, hogy Karácsony Gergelynek sosem volt egyszerű a viszonya a zuglói szocialistákkal, szerda délelőtt mégis visszament a kerületbe, hogy a Csertő parkban támogatásáról biztosítsa Tóth Csabát. A főpolgármester azt mondta: „Hazudnék, ha azt mondanám, hogy nem voltak vitáink, de ezek a viták mindig arról szóltak, hogy mi a legjobb, amit a kerületnek adni tudunk.” Rajta kívül a DK is beállt Tóth Csaba mögé, ezért jelenleg úgy néz ki, hogy szeptemberben kettejük között dől el az előválasztás.

Hadházyról a főpolgármester megjegyezte, hogy reméli, a választási rendszer másik ágán, vagyis listán bejut a következő parlamentbe. „De azt gondolom, hogy leértékelnénk a zuglói emberek képviseletét akkor, ha nem olyan emberre bíznánk Zugló képviseletét, akinek minden porcikája, minden politikai akarata arról szól, hogy Zugló érdekeit képviselje.”

Amikor Karácsony Gergelyt a sajtótájékoztatón megkérdeztük, mit gondol arról, amit Tóth Csaba a trafikmutyit leleplező felvételek kiszivárogtatásáról és Hadházyról mondott, azzal hárította el a választ, hogy nem látta a Partizán-interjút. Majd azt mondta, Hadházy antikorrupciós munkáját sokra tartja, éppen ezért nem tudja, hogy miért Zuglóban indul az előválasztáson.

Megkérdeztük a mellette álló Tóthot is, aki továbbra is úgy látja, Hadházyt az sem menti fel az árulás vádja alól, hogy a trafikpályázatok leleplezéséről volt szó. „Az a cselekedet, hogy valaki egy közösség tagjaként, sunyi módon hangfelvételeket készít belső beszélgetésekről, az önmagában minősíti ezt az embert. Az más kérdés, hogy ha olyat tapasztal, annak megvan a módja és lehetősége, hogy nyilvánosságra hozza, de nem ez”. Egyébként szerinte Hadházynak azért nincs igaza abban, hogy le kell leplezni a zuglói korrupciós ügyeket, mert "Zuglóban nincsen korrupció”.

Ha mindezek után szeptemberben lesz nyilvános vita Hadházy és Tóth között, az legalább olyan izgalmas lesz, mintha egyből a Fidesz állna le vitázni az ellenzékkel. Úgy tudjuk, hogy erről már volt egy emailváltás a felek között, és egyikük sem zárkózott el az ötlettől.