Macron rendkívüli ülésre hívta össze a védelmi kabinetjét a Pegasus-ügy miatt

Emmanuel Macron francia elnök csütörtökön délelőttre összehívta a védelmi kabinet rendkívüli ülését, amin az egyetlen téma a Pegasus-ügy - írja a Le Figaro.

Mint ismert, egy nemzetközi tényfeltáró újságírócsapat leplezte le, hogy számos ország - köztük Magyarország - kormányzata bűncselekményekkel nem vádolt újságírókat, civil aktivistákat és másokat figyelt meg egy elvileg veszélyes bűnözők és terroristák ellen kifejlesztett izraeli kémszoftver segítségével. Azt konkrétan nem tudni, hogy melyik országban ki használta az okostelefonokat lehallgatókészülékké átalakító szoftvert, de az izraeli kormánnyal szorosan együttműködő vállalat azt állítja, hogy kizárólag állami szerveknek értékesíti a programot. Magyarországon Varga Judit igazságügyi és Pintér Sándor belügyminiszter sem tagadta, hogy a hazai szolgálatok használták a Pegasust.

A tényfeltárók szerint a potenciálisan megfigyelt személyek között jó pár francia is akadt. Macron szóvivője szerint az elnök “nagyon komolyan veszi az ügyet”, ezért személyesen felügyeli annak vizsgálatát. Ez nem is csoda, hiszen a hírek szerint Macron telefonszáma is rajta volt a listán, vagyis nem kizárt, hogy a francia elnök készülékét is minimum megpróbálták megfertőzni.

A Washington Post szerdai cikkében arról ír, hogy a megfigyelt francia politikusok számai egy olyan, durván tízezer számot tartalmazó blokk részei voltak, amiben nagyrészt marokkói telefonok szerepeltek, illetve sok szám volt benne a szomszédos, Marokkó riválisának számító Algériából. Más források ennél is nyíltabban pedzegetik, hogy a francia elnök telefonját a marokkói titkosszolgálat próbálhatta meghekkelni. Ugyanezen adag telefonszám között szerepelt a marokkói király, Romano Prodi volt olasz miniszterelnök és Michel egykori belga kormányfő, az Európai Tanács jelenlegi elnökének száma is egyébként.