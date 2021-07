"Őszintén azt gondolják az emberek, hogy én ezt választottam?"

"Elegem van!" E felkiáltással zárta felkavaró, megható felszólalását az idei Pride-felvonulást lezáró tabáni gyűlésen Hegedűs Emmett. Indulata érthető, a 17 éves gimnazista transznemű kamaszként személyiségfejlődése legérzékenyebb szakaszában tapasztalhatta meg, milyen az, ha az államhatalom az ő és a hozzá hasonlók szabad életének ellehetetlenítésére tör.

Hegedűs Emmett felkavaró, megható beszédben vallott arról, milyen transznemű kamasznak lenni Magyarországon. Fotó: Halász Juli

"Őszintén azt gondolják az emberek, hogy én azt választottam, hogy transznemű leszek? Akkor valaki magyarázza el, hogy ez miért jó nekem" - reagált felszólalásában arra az ellenoldalról gyakran emlegetett felvetésre, hogy a homoszexualitás, a transzneműség csupán egy életmód, döntés kérdése.

A tabáni rendezvény nyitásaként Emmett bátyja, Hegedűs Máté aktivista, a Pride egyik szervezője beszélt, ő azzal nyitott, hogy a szervezők tudomása szerint harmincezren gyűltek össze ma Budapesten a Pride felvonulására. Ő arról vallott, hogy bár korábban úgy határozott, nem megy el Magyarországról, hanem megpróbál tenni azért, hogy javítson az LMBTQ+ közösség helyzetén, amikor tavaly elfogadták a transzellenes 33. paragrafust, mely megakadályozza a születési nemmel nem azonos nemi identitás hivatalos bejegyzését, elbizonytalanodott, "mert elveszik a transz öcsém lehetőségét egy egészséges, boldog életre".

A szociálpedagógus Hegedüs a kormánynak is üzent. "Ha valóban a gyermekek érdekén dolgoznak, akkor nem az örökbefogadást lehetetlenítené el, hanem javítana az ellátórendszeren, és bevezetné az iskolákban a szexuális felvilágosítást, hogy ne legyen olyan sok lányanya" - mondta.

Vay Blanka lendületes szónoklatban biztatta a szivárványharcosokat, hogy nyissák meg a megkeményedett szíveket. Fotó: Halász Juli

"Transznemű vagyok. Magyarul, röviden, buzi" - kezdte tán az egész rendezvény legerősebb felszólalását Vay Blanka, az oldalainkon futó Szabadnem blog szerzője, a Prizma transznemű egyesület aktivistája. "A dolog érdekessége, hogy ha egy tökéletesen hetero kapcsolatban vagyok, akkor is buzi vagyok. Sőt, még az a hetero srác, akivel vagyok, is buzi lesz. Ez azért van, mert nekünk, buziknak varázserőnk van" - folytatta. Ezt a varázserőt kell használniuk a "szivárványharcosoknak", mondta. "Mert amikor egy meleg, transznemű kiáll, és azt mondja tiszta szívvel, hogy ilyen vagyok, nem tudom megváltoztatni, akkor sokszor kiderül, hogy hiába a gyűlöletkeltés, az emberek tudnak jók lenni. Nem mindig, nyilván, de gyakrabban, mint gondolnánk. És gyakrabban, mint azt Orbán Viktor szeretné" - mondta. "Tekintsünk hát magunkra szivárványharcosokként, akik képesek megnyitni a megkeményedett szíveket" - mondta, majd a jövő évi választás fontosságáról beszélt, és arra buzdította az egybegyűlteket, hogy jelentkezzenek szavazatszámlálónak.

Vladimir Luxoria, akit 2006-ban első transzneműként választottak képviselővé Olaszországban. Fotó: Halász Juli

A rendezvényen három politikus, egy olasz és két magyar is felszólalt. Elsőként Vladimir Luxoria, aki 2006-ban az első transz politikus volt, akit Olaszországban megválasztottak. Ő arról beszélt, hogy egy embert nem csak a génjei és kromoszómái határoznak meg, hanem a test és a lélek, a test és az agy csodálatos egysége. Továbbá arról, hogy a fiatalok választ érdemelnek a kérdéseikre, és az iskola arra is való, hogy megóvja a gyerekeket a megkülönböztetéstől és az üldözéstől. "Orbán úr, a transzszexualitás nem csepfertőzéssel terjed. Nem transzszexuálissá akarjuk tenni a gyerekeket, csak megakadályozni, hogy megfertőzze őket a transzfóbia és a gyűlölet" - üzent a magyar miniszterelnöknek.

A magyar politikusok közül elsőként Szél Bernadett szólalt fel, aki arról beszélt, hogy ellenzéki politikusnőként megtapasztalhatja a többszörös kisebbségi helyzetet, és ez alapján arra jutott, hogy a hatalom "nem akarja, hogy láthatóvá váljunk, nem akarja, hogy helyet követeljünk magunknak, nem akarja, hogy kiálljunk magunkért és egymásért". Szerinte a hatalomra a szabad társadalom, az önmagukkal és másokkal is békében élő emberek jelentik a legnagyobb veszélyt.

Karácsony Gergely, Budapest főpolgármestere pedig azzal nyitott, hogy ő hetero, apa és keresztény, de nem ennek ellenére, hanem éppen ezért áll itt. "Hetero vagyok. és itt kell lennem, mert nekem teljesen magától értetődő az, hogy szerethetem azt, akit szeretek, és ő viszont szerethet. Tudom, hogy mit veszthetnék akkor, ha szorognanom kellene azon, hogy mi is vagyok".

Karácsony Gergely arról beszélt, hogy a többséghez tartozni nem privilégium, hanem felelősség. Fotó: Halász Juli

Azzal folytatta, hogy a többséghez tartozás nem privilégium, hanem felelősség, "hogy ami nekem megadatott, másnak is megadathasson". Arról is beszélt, hogy kötelessége is itt lenni, mert "ennek a sokszínű városnak a szolgája vagyok. Ha valakit megtámadnak, én akarok lenni a pajzs. És amúgy is benne van a fizetésemben, hogy mindenért én vagyok a hibás" - mondta. "Amíg nem vagyunk mindannyian szabadok, senki se szabad" - mondta, és arra szólította az egybegyűlteket, hogy legyenek készen, mert lehet, hogy legközelebb egy másik megtámadott csoport mellé kell majd állniuk. "Ne a puskaport tartsátok szárazon, hanem a lelketeket nyitva, mert nagyon sok türelemre, figyelemre lesz szükség ahhoz, hogy megbékítsük ezt a hazát, és Magyarország újra mindannyiunk otthona legyen" - zárta felszólalását.

Ezzel véget ért az idei Pride felvonulás, melynek elejéről és közepéről külön cikkekben számoltunk be.