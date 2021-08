Boosterkedünk, boosterkedünk

Iratkozz fel itt a 444 Járvány hírlevelére, és időről időre megkapod a postaládádba, amit tudni kell a vírushelyzetről.

Menjek-e harmadik oltásért?

Fotó: Vasvári Tamás/MTI/MTVA

Szerdától lehet időpontot foglalni harmadik oltásra az eeszt.gov.hu oldalon, feltéve, hogy az ember elmúlt már 18 éves, és legalább négy hónapja kapta az előző adagot.

Kinek érdemes jelentkeznie?

A legalaposabb útmutatót hat szakértő jegyzi, erről már előző hírlevelünkben is beszámoltunk. Szerintük különösen fontos újraoltani a 60 év feletti, vagy más okból a fertőzés szempontjából különösen nagy kockázatú embereket, akik Sinopharm-oltást kaptak, és a szervezetük nem termelt elég antitestet, vagy nem is teszteltették magukat. Vakcinától függetlenül kiemelték azokat, akik nagy kockázatúak, és bizonyítottan nincs elég antitestjük. Más esetekben is megfontolandó a harmadik oltás, ebben a táblázatban érdemes elmélyülni:

Az állami szervek sokkal inkább az orvosok és az emberek belátására bízzák a döntést. A hatmillió forinttal megjutalmazott Müller Cecília ajánlása szerint „a booster oltás elsősorban a sérülékeny, a COVID-19 megbetegedés szempontjából kockázati csoportok, idősek, krónikus betegségben szenvedők, elhízottak, immunszupprimált személyek számára megfontolandó”.

Merkely Béla rektor-kardiológus pedig Fürjes Balázs államtitkárral beszélgetve azt mondta, nem kell tülekedni a harmadik oltásért. Ha tülekedni nem is kell, újabb és újabb bizonyítékok mutatják, hogy az időseknél sok esetben nem működik megfelelően a kínai vakcina. Már 13 ezer fővárosi teszt mutatja, hogy a Sinopharmmal oltott 60 felettiek negyedének nincs elég antitestje.

Globális perspektívából persze másképp fest a helyzet. Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) azt kéri, szeptember végéig függesszék fel a harmadik oltások beadását, hogy minden ország lakosságának legalább 10 százaléka be legyen oltva.

Fizetős marad a fizetős teszt

Fotó: Sóki Tamás/MTI/MTVA

Az alapvető jogok biztosa szerint jogsértő, hogy azoknak, akik saját döntésük alapján nem oltatják be magukat, ki kell fizetniük a halasztható műtétekhez és a rehabilitációs ellátáshoz szükséges koronavírusteszteket. A rendelkezés visszavonására kérte a kormányt, de hiába, az válaszul csak azt ígérte, rendeletbe foglalja az eddigi miniszteri utasítást.

Hogy állnak a számok?

Fotó: Created with Datawrapper

Harmadik hete szinte változatlanok, akár a fertőzéseket, akár a kórházi adatokat nézzük. Az oltási görbe sajnos rossz irányba halad, az elmúlt héten már csak átlagosan 3600 ember kapta meg naponta az első oltását.

Európában elmúlt héten Bulgáriában, Litvániában és Észtországban nőtt legnagyobb arányban a fertőzöttek száma a megelőző héthez képest. Lakosságarányosan az elmúlt két hétben Spanyolországban, Nagy-Britanniában és Franciaországban találták a legtöbb covidost.

Kínában is terjed a delta variáns, Vuhanban a teljes lakosság teszteléséről döntöttek hét új fertőzött után.

Így döntöttek

Fotó: Miniszterelnöki Sajtóiroda/Fischer Zoltán/MTI/MTVA

A járványügyi döntéshozatal hátteréről is ad némi képet egy friss tanulmány, amiről a Portfolio számolt be, és aminek a szerzői maguk is tanácsokat adnak a kormánynak. (A járvány alatt hiába kértük, nem adhattak interjút nekünk.)

Kiderült, hogy a második hullámban minden hétfőre készült egy helyzetértékelés az előző hétről, majd keddenként egy részletesebb, 100 diából álló prezentációban mutatták be a nemzetközi és a hazai helyzetet, a lehetséges forgatókönyveket és a legújabb tudományos eredményeket. Utóbbi a szerdai kormányülések háttéranyaga lett, csütörtökönként pedig az Innovációs és Technológiai Minisztériumban is bemutatták a legfontosabb fejleményeket.

Röst Gergely matematikus november 5-i elemzése azt mutatta, hogy karácsonyra akár 12 ezer koronavírusos beteg is lehet a kórházakban. A cikk szerint ezt 7-én mutatták be Orbán Viktornak, aki 9-én jelentette be a 11-étől életbe lépő korlátozásokat. Így még inkább érthetetlen, hogy 6-án miért beszélt Orbán 30-32 ezer betegről, ami már akkor is irreális, armageddonszerű forgatókönyvnek tűnt.

További érdekességek:

A szerzők januárban javasolták a variánsok elterjedtségének monitorozását, hogy lehessen előrejelzéseket készíteni, de ez nem valósult meg. Még most sem lenne késő.

A szakértők szerint többet kellene tesztelni: nemcsak diagnosztikai, hanem megelőzési, helyzetértékelési célból is.

Azt javasolják, hogy a kevésbé tájékozott társadalmi csoportokat (idősek, internetet nem használók, hátrányos helyzetű emberek) külön próbálják informálni a járványról.

Tudományhíradó

Fotó: DAVID RYDER/Getty Images via AFP

Lehet menni szórakozni

Fotó: Czeglédi Zsolt/MTI/MTVA

Több napos fesztivállal ünnepli a kormány az államalapítást, 17 rendezvényhelyszínen több száz programot terveznek. Kovács Zoltán államtitkár azt mondta, az augusztus 20-a környéki eseményeket nem érintik az érvényben levő járványügyi korlátozások.

Az Európai Unió jóváhagyta 200 millió adag Novavax vakcina beszerzését.

Annyira erős az oltásellenesség, hogy új vírusvariáns kifejlődésétől tartanak a Kongói Demokratikus Köztársaságban.

Esettanulmányok alapján megéri pénzt kínálni az embereknek, ha beoltatják magukat.

