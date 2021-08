A Kutyapárt a Kúrián támadta meg a kormány népszavazását

Oldalán jelentette be a Magyar Kétfarkú Kutya Párt, hogy a Kúriához fordulnak, mert szerintük a kormány által kezdeményezett népszavazás valamennyi kérdése megsérti a jóhiszemű és rendeltetésszerű joggyakorlás követelményét.

Mint írják, az egész népszavazás szembemegy a népszavazás rendeltetésével, hiszen a döntéseket az Országgyűlés már meghozta, az EU-s kötelezettségszegési eljárásra nyilvánvalóan nincs hatással, a korábban létező megerősítő népszavazást pedig maga a Fidesz vette ki a törvényből.

A MKKP szerint a kérdések sem egyértelműek. Több esetben nincs definiálva, hogy ki a kérdések alanya, például hogy kik ne mutathassanak be kiskorú gyermekeknek fejlődésüket befolyásoló szexuális médiatartalmakat vagy éppen, hogy csak az emberek nemváltását nem szabad-e bemutatni vagy pl. a bohóchal vagy a szalagos muréna nemváltoztatását tartalmazó ismeretterjesztő filmet se.

Továbbá a népszavazás bizonyos lehetséges eredményei esetén nem egyértelmű, hogy milyen döntést kellene hoznia az Országgyűlésnek, bizonyos eredményei pedig azért végrehajthatatlanok, mert szembemennek a magasabb rendű EU-s szabályozással.

A népszavazásnak továbbá olyan eredménye is lehet, ami tiltja bármilyen szexuális irányultság bemutatását, így a heteroszexualitásét is, úgyhogy mehetne az irodalom- és biológiakönyvek nagy része a kukába.

Valamint szerintük a kérdések megtévesztőek is, hiszen például azt a hamis látszatot keltik, mintha ma is lenne lehetőség fiatalkorúak nemváltó műtétjére, valamint összemossák a transzszexualitást és az interszexualitást, így több esetben a szavazó nincs tisztában azzal, hogy pontosan miről is dönt.

Ha valaki részletesebb indoklásra is kíváncsi, az oldalukon hosszabban is kifejtik az egyes szempontokat.