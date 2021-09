Mindenki megnyugodhat, Kovács Zoltán kutyájáról is kiállítanak egy ötméteres szobrot a Vadászati Világkiállításon

Egy politikai rendszer akkor igazán működőképes hosszú távon, ha a legnyomorultabb tagjának is tud valami igazán kívánatosat ígérni. A despotizmus azt, hogy talán nem nyírnak ki. A feudalizmus azt, hogy ha hű vagy a hűbéruradhoz és az Egyházhoz, akkor előbb talán nem nyírnak ki, aztán nem a pokolban fogsz rohadni az idők végezetéig. A kapitalizmus azt, hogy bármi lehet belőled. A NER azt, hogy ha eléggé hű vagy Orbán Viktorhoz, a legszemélyesebb álmaidat is megvalósíthatod mások pénzéből.

A NER hosszú távú működőképességét a 2010 óta lezajlott választásoknál is sokkal plasztikusabban bizonyította, hogy amikor a több tucat megjelent sajtómunkás pénteken késő éjjel a névadót és Kovács Zoltán államtitkárt követve belépett Szőke Gábor Miklós szobrász sportcsarnok méretű csepeli műhelyébe, az addig szolidan ásítozó társaság néhány lépés után egy szálkásszőrű magyar vizsla kábé öt méter hosszú, fadarabokból összeácsolt szobrába botlott.

Eredetileg azért gyűltünk össze, hogy megtekintsük, amint a nemsokára kezdődő Vadászati Világkiállítás szimbólumának szánt, több ezer elhullajtott szarvasagancsból összerakott, Mészáros Lőrinc és Andrea Asszony szerelmi fészkének méretével vetekedő, szarvasfejet formázó gigantikus diadalkaput trélerekre rakják és elindítják a Hungexpo főbejárata felé. De hiába hangzik mindez annyira bizarrul - a szó jó értelmében! - és hiába lesz a cucc felállítva 20 méter széles, 20 méter mély és 16 és fél méter magas, szóval tényleg óriási, a három, kamionméretű trélerre pakolva a darabjai meglepően kevéssé voltak látványosak.

Leginkább azért, mert a felállítva közel kisebb versenymedence terpesztésű gigaagancsot természetesen részekre szedve pakolták fel, így az ember igazából girbe-gurba fémcsöveket látott, amikre agancsokat applikáltak. Az agancsmentes, tátott szájú fejrész pedig úgy nézett ki, mint egy ánusztágulásban szenvedő rohadt nagy tarajos sül háturól nézve. Ez mondjuk nem volt azért érdektelen látvány, de igazán csak egy rágcsálóurológust hozott volna lázba.



De Kovács államtitkár a fő attrakció megtekintése után elárulta, hogy a Világkiállításra Szőke Gábor Miklóstól nemcsak az agancskaput rendelték meg, hanem egy rakás további szobrot is, amiket azonnal meg is nézhetünk odabent. Az odabent egy szép régi, sportcsarnok méretű gyárcsarnokot jelentett, ami Szőke stúdiójának amúgy csak az egyik fele.



Az első ilyen szobor, amit megnéztük, egy hatalmas, állva acsargó vérmedve volt, kissé a szovjet köztéri emlékművek stílusában megmintázva. Nem igazán medveszerű, inkább egy dagadt Sztálin üvöltő medvefejjel. Ennek megfelelően kifejezetten hatásos volt a látvány, pedig a mű még nem is készült el teljesen.



A következő szobor volt a korábban említett szálkásszőrű magyar vizsla. Ennél is kiütközött, hogy Szőke állatfejben jó, testben annál kevésbé, ennek például olyan, furán púpos teste van, mint az óriásfarkasnak a Trónok harcában.

De egy későbbi korban mégis ez lesz majd a NER szimbolikus emlékműve, hiszen ha az ember ránéz, egyből az jut az eszébe, hogy nahát, milyen kutyái is vannak Kovács Zoltánnak?



Komolyan elgondolkodtam, hogy ha ügyesen helyezkedem az állampártban , bónuszként pedig kihasználom, hogy egyházi gimiben érettségizett, nemesi címerrel rendelkező exministráns vagyok, pár év múlva közpénzből megfinanszíroznak nekem egy horgász világkiállítást, fő attrakcióként egy utasszállító repülőgép méretű, kihányt zoknidarabokból összerakott tacskószoborral.

A szélkásszőrű vizsla után egy vágtató nyúl következett.

“Vajon hogy becézheti Kovács államtitkár a feleségét?” - tettem fel magamban a kérdést, majd továbbléptem egy ponyvával letakart, hosszúkás szoborhoz. Az előzmények után arra tippelek, hogy ez az általános iskolás Kovács Zoltán kisvonata lesz.



Ezzel szerencsére még nem volt vége a bulinak, hátravolt ugyanis egy háromnegyedkész, nyílvesszőkből összerakott csodaszarvas, amit az egyik kiállítási csarnok mennyezetéről fognak lelógatni és az alkotó elmondása szerint további nyílvesszők felhője fog utánarepülni.



Mindezzel együtt nagy hiba lenne azt gondolni, mintha az egész péntek éjjeli esemény Kovács államtitkárról szólt volna. Szőke Gábor Miklós legalább annyira hatékony önmegvalósító.

Az óriási műteremkomplexum túlméretezett fémkapujának tetejét ugyanis jókora “STUDIO GABOR M. SZOKE” felirat díszíti, a műteremcsarnok külső falának ablaknyílásaiba pedig több méter magas óriásfotókat helyeztek el, amik túlnyomó részén maga a minimum életnagyságú Szőke Gábor Miklós tekinthető meg. A művész abszolúte jól néz ki, így végülis ennyi sem túlzás belőle. Láthatjuk többek között Szőke Gábor Miklóst a Village People tagjaként:

a napszemüveges Szőke Gábor Miklóst

“Szőke Gábor Miklós” feliratú pólóban, Szőke Gábor Miklós kézírásával:

az elgondolkodó Szőke Gábor Miklóst és a társaságban is a telefonját csesztető Szőke Gábor Miklóst, de róluk már nem rakok be képet. Azoknak a kevésbé élesszemű megfigyelőknek a kedvéért, akiknek ezek után sem esett le, hogy kinek a stúdiójában járnak, még a bent álló munkagépre is felmatricázták Matolcsy György kedvenc szobrászművészének nevét.

Ezek az élmények olyan intenzív örömmel töltöttek el, hogy már a szarvaskapu éjféli indulása előtt pár perccel elindultam haza, hogy ezt az örömhírt - az Eucharisztikus Kongresszusra tekintettel mondjuk ki: evangéliumot - minél hamarabb megoszthassam az olvasókkal.

Ennél is nagyobb örömhír, hogy már csak 14-et kell aludni és megnyit a kiállítás.