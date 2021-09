Több civilszervezet is a Kerekmese rasszista videójának eltávolítását követeli

Több civilszervezet is felemelte szavát Magyarország egyik legnépszerűbb YouTube-csatornája, a kisebb és nagyobb gyerekeknek szóló KerekMese egyik új meséjével szemben. A Tomi családja című epizódban egy kisgyerek elégedetlen a családjával, eljátszik a gondolattal, hogy örökbe fogadták. Nem sokkal később egy tévedés miatt a gyámügy át is helyezi egy másik családba, akikről viszont később kiderül, hogy csak „a segélyért” kellett nekik a gyerek.

A mese alkotója a második család ábrázolásában felvonultat szinte minden cigányokkal és szegényekkel kapcsolatos, Magyarországon elterjedt előítéletet.

Szegedi Dezső az 1 Magyarország Kezdeményezés Facebook-oldalán azt írta:

„Sajnos az elmúlt rövid időszak alatt már a második olyan „művészeti” alkotással találkoztunk, amely végtelenül előítéletes, torz, hamis, és nagyon durván általánosító, nagyon erős negatív ellenérzéseket, félelmeket előhívó képeket sugalmaz rólunk, romákról. A mostani eset, amely kapcsán az elemi felháborodásunknak, végtelen keserűségünknek adunk hangot, a lehető legveszélyesebb eset és forma, ugyanis egy gyermekeknek szóló rajzfilm keretében ábrázol bennünket lealacsonyító, elfogadhatatlan módon.”

Szegedi azt írta, követelik a mese eltávolítását a YouTube-ról.

A Nem tehetsz róla, tehetsz ellene Alapítvány Facebook-oldalán szintén elfogadhatatlannak nevezték a rajzfilmet.

„Ez a tartalom minden, amit ma rasszista előítéletként ismerünk, de van benne bőven más probléma is, hiszen sértő az ábrázolás az örökbefogadó családokkal, de akár a hajléktalan emberekkel szemben is. A mese azt tanítja a gyerekeknek, hogy a roma emberek tanulatlanok, koszban-mocsokban élnek, az idősekkel a kutyánál is rosszabbul bánnak, és csak a segélyért tartják őket az udvar végében” - írták.

Az Alapítvány Facebook-oldalán azóta a Kerekmese-csatornához köthető más videókat is megosztottak, amikben szintén előítéletesen ábrázolják a romákat.

A szeretlekmagyarorszag.hu megkereste a Kerekmese alkotóit, akik a kritikák miatt 18-as korhatár-besorolást raktak a videójukra, de azt mondták, nem tervezik eltávolítani a jelenleg több mint 200 ezer megtekintésnél járó videót. „A nézők egy része valószínűleg nem tudta értelmezni, hogy a mesében egyetlen örökbefogadó szülő sem szerepel, hiszen csak eltévesztették a házszámot, mert Tomi dühösen becsapta az ajtót, és leesett a 2-es szám. Gyakorlatilag Tomi dühének a következményeként kerül tévesen másik családba. A történet a továbbiakban fikciós lévén minden szempontból a legrosszabb családot ábrázolja, csak így tudtuk megértetni Tomi karakterével, hogy értékelje a szerető családját, még ha néha házimunkát kell is végeznie” - reagáltak.