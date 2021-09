Varga Judit szerint elhallgatták a szülinapi posztját a lájkbajnokságban

Az igazságügyi miniszter felháborodott posztot tett közzé arról, hogy a Telex meghamisította a számokat Lájkbajnokság című rovatában, amiben a politikusok közösségi médiás eredményeit összesítik.

Varga Judit hiányolja az összegzésből a 40 ezer interakcióval rendelkező szülinapi bejegyzését. „Értem én, hogy kellemetlen lenne bevallani, hogy a baloldali előválasztási showműsor szereplői a tízmilliós reklámköltés ellenére sem férnek fel a képzeletbeli »likedobogóra« (...) Most először ellenőriztük a Telex összegzését és rögtön kiderült egy »turpisság«. Milyen szerencse, hogy nem ebben a szerkesztőségben számolják a magyar gazdaság növekedési adatait.”

Hanula Zsolt, a lap munkatársa kommentben reagált a botrányra:

„Kedves miniszter asszony! A lájkbajnoksághoz az adatokat péntek reggel 8-9 körül szoktam felvenni a Crowdtangle adatbázisából, az "utóbbi 7 nap" beállítással. A születésnapi poszt dátuma szept 10, reggel 8:46. A Crowdtangle nem egy percre pontos precíziós műszer, nem is erre találták ki. Valószínűleg az történt, hogy az adatfelvételkor egyszerűen kilógott a poszt a 7 napos intervallumból, és a megelőző héthez számolta az interakcióit a rendszer. Ha legközelebb hasonló anomáliát észlel, szerencsésebb lenne először megkeresni és kérdezni, mint ország-világ előtt csalást kiáltani. (Egyébként mi értelme lett volna úgy csalnom, hogy azzal együtt is Orbán Viktor nyer, toronymagasan?) Mindenesetre utólag is boldog születésnapot kívánok, és köszönöm, hogy olvassa a Telexet!”