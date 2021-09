Putyin újra focivébét rendezne

Vlagyimir Putyin rálövi a kapura a labdát 2018. június 28-án. Fotó: Jurij Kadobnov/AFP

A TASZSZ orosz hírügynökség jelentése szerint Vlagyimir Putyin örülne, ha 2018 után a közeljövőben ismét Oroszország adna helyt a labdarúgó-világbajnokságnak.

Az orosz elnök politikai pártok vezetőivel találkozott vasárnap, amikor is előállt javaslatával. Putyin méltatta a Nemzetközi Labdarúgó Szövetség (FIFA) vezetőit, hogy három éve Oroszország lehetett a torna házigazdája, és kiemelte azt is, hogy a 2018-as vébé nagy anyagi siker is volt: 5,357 milliárd dollár bevételt és 3,533 milliárd dollár nettó jövedelmet hozott a nemzetközi szövetségnek.

2022-ben Katar ad otthont a világtornának, 2026-ban pedig az Egyesült Államok, Kanada és Mexikó lesznek közösen a házigazdák.

Papíron tehát Moszkva 2030-ban pályázhatna először egy újabb vébére, csakhogy időközben a FIFA technikai bizottsága már azon dolgozik, hogy 2026 után kétévente rendezzék meg a világbajnokságokat, így az sem kizárt, hogy 2028-ban is megrendezik majd a tornát. Az UEFA és többek közt az MLSZ is ellenzi a FIFA ezirányú terveit.