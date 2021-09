Felfüggesztett börtönt kértek Varju Lászlóra

Kedden a Fővárosi Törvényszéken több biztonsági őr is azt állította, hogy megsérült, amikor 2018 decemberében megpróbálták kidobni a DK-s Varju Lászlót a közmédia székházából. A 24.hu beszámolója szerint az ügyészség azzal vádolta a DK-s képviselőt, hogy egy súlyos sérüléseket szenvedett biztonsági őr mellett 3-4 másik őr is megsérült. A vád szerint Varju „nekirontott a biztonsági szolgálat sorfalának, és megszorította egy biztonsági őr vádliját (...) miután a biztonsági őrök társuk lábát kiszabadították, Varju Lászlót eltolták a stúdió ajtajától”, valamint „elkapta, majd kihúzta egy biztonsági őr lábát, ennek következtében a férfi a földre esett, és nyolc napon túl gyógyuló sérülést szenvedett”.

Mindez így nézett ki a valóságban. Az alábbiak az MTVA felvételei, amiket a közmédia nem tett közzé, így a 444-en jelentek meg:

A lap szerint az egyik biztonsági őr kedden a bíróság előtt arról beszélt, hogy nem emlékszik, hogy Varju bármelyik kollégájának is megszorította volna a lábát, a kollégái közül pedig senkinek nem volt szüksége mentőre, és egyedül a Varju kérte a mentők segítségét a történtek után. Egy másik biztonsági őr viszont azt mondta, hogy kisebb zúzódásos sérülései keletkeztek az incidens során, és meg is harapták a karját. Két másik pedig derék, és felső végtag, illetve zúzódásos sérülésekről számolt be. Varju ügyvédjének kérdésére azt mondta, nem kaptak konkrét utasítást arra, hogy miként kell fellépniük hivatalos személlyel szemben.

Varju Lászlót súlyos testi sértéssel és garázdasággal vádolják, de az ellene folyó büntetőeljáráshoz csatoltak egy másik ügyet is, amelyben választás rendje elleni bűntett a vád. Az ügyészség gyanúja szerint Varju László az egyik budapesti egyéni választókerület országgyűlési képviselőjelöltjeként a 2018. évi országgyűlési választás előtt, 2018. február 12-én, egy kávézóban találkozott a függetlenként induló jelölttel. A találkozó során Varju László a választáson való nyerési esélyeinek növelése érdekében anyagi juttatást ígért a férfinak azért, hogy a képviselő-jelöltségtől lépjen vissza a javára. A férfi a felvetést elutasította.

Varju ügyvédje a lapnak azt mondta, 1 év 10 hónap börtönt kértek a képviselőre négy év próbaidőre felfüggesztve.