Túl sok a szavazat, túl kevés a számláló, csütörtökre lesz csak hivatalos végeredmény

Életkép az újpesti szavazatszámláló központból Fotó: elovalasztas2021.hu

Az előválasztás szervezői szerda délután Facebook-oldalukon is megerősítették, hogy a vártnál lassabban halad a szavazatok számlálása, és nagyon valószínű, hogy

csak csütörtökre lesz hivatalos végeredménye a miniszterelnök-jelölti verseny első fordulójának. Reggel 10 órakor húsz helyszínen indult el a szavazatok összeszámolása, de a folyamatot több körülmény is lassítja.

Az előválasztási bizottság szerint ennek fő oka az, hogy az általános választásokhoz képest az előválasztáson a szavazólapokat QR-kódok használatával hitelesítik.

A szavazás során a szavazóbiztosok előbb hitelesítették a szavazólapokat (lecsippantották a kódot), mielőtt a választók kitölthették azokat. Ezeket a kódokat most a szavazatszámlálóknak egyenként ellenőrizni kell, mert a nem hitelesített szavazatok érvénytelennek minősülnek.

Az 1.008.076 egyéni és miniszterelnök-jelölti szavazólapból óránként 50-70 ezer szavazólapot tudnak hitelesíteni a szavazatszámlálók; ez a munka főleg a fővárosban halad lassan, ahol összesen harminc választókerület van.

Az előválasztáson összesen 633 811 ember szavazott, ami nagyon sok. A választás előtt a szervezésben résztvevő civilek és a pártok politikusai is arra számítottak, hogy a 300 ezres részvétel már szép eredmény lenne - ezt sikerült duplán megugrani.

További lassító körülmény, írja az előválasztási bizottság, hogy a vidéki számlálók a számlálás eredményét adatbeküldő rendszeren keresztül juttatják el a központba, azonban ezeket a budapesti központ összeveti az elkészült papíralapú jegyzőkönyvek tartalmával is, hogy pontos és végleges adatok alapján tudja az eredményt megállapítani.

A bizottság szerda délután jelezte is, hogy a fentiek miatt szerdán nem várható a miniszterelnök-jelölti választás végleges eredménye, viszont több választókerületben már lehet számítani a következő órákban is megbízható eredményekre, amiket a bizottság ki is hirdet majd.

Ahogy a 444 percről percre közvetítésében is írtuk, a szervezők már korábban jelezték, hogy az első négy-öt választókerület végeredménye ugyan délután már 4 óra körül meglesz, de országos eredmény csak másnap várható.

Egész egyszerűen túl sok a szavazat, viszont túl kevés az önkéntes és a szavazatszámláló; az előválasztás lebonyolítása teljesen kimerítette a bizottság erőforrásait. Vannak olyan körzetek, ahol több ezer szavazat hitelesítésére és megszámlálására alig 4-5 ember jut.