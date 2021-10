Már katonákkal szállítják a benzint az Egyesült Királyságban

Hétfőtől a brit hadsereg 200 tagja segít üzemanyagot szállítani a benzinkutakhoz, enyhítve az Egyesült Királyságban kialakult benzinhiányt. A katonák először Londonban és a délkeleti régióban kezdenek, ezeken a területeken a legnagyobb a benzinhiány. A brit kormányt pedig többen bírálták, amiért nem vetették be már korábban a hadsereget, amikor a pánikvásárlás miatt káosz alakult ki a kutakon.

Fotó: HASAN ESEN/Anadolu Agency via AFP

A BBC azt írja, a kormányszóvivő szerint a benzinkutak készletein már „a javulás jelei mutatkoznak, és hozzátette, hogy a kereslet „tovább stabilizálódik”.

A benzinválság több mint tíz nappal ezelőtt kezdődött, amikor a BP bejelentette, hogy számos benzinkútján elfogyott az üzemanyag. A hír hallatán a britek pániktankolásba kezdtek, ami tényleg benzinhiányhoz vezetett. Az alapvető problémát azonban az okozza, hogy nincs elég teherautó- és kamionsofőr az országban. Ehhez hozzájárult a Brexit, a járvány, de a bérszínvonal és az is, hogy a munkaerő gyakorlatilag elöregedett. A brit Közúti Fuvarozók Szövetsége egy augusztusban készített felmérése szerint a járvány előtti 600 ezerhez képest most több mint százezerrel kevesebb sofőr van az Egyesült Királyságban. A helyzeten rontott a Brexit és az is, hogy a járvány miatt legalább 30 ezer tehergépkocsi-vezetői vizsga maradt el.