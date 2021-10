Mégsem zsarolták Karácsony Gergelyt SMS-ekben, szerinte ezek csak politikai játszmák voltak

Karácsony Gergely szerint mégse zsarolták politikusok SMS-ben, ezek csak politikai játszmák voltak, erről az ATV Egyenes beszéd című műsorában beszélt. Korábban egy szerdai háttérbeszélgetésen mondta azt, hogy „hosszú a listája azoknak a politikusoknak, akik megpróbáltak már megzsarolni, Gyurcsány Ferenc is rajta van ezen a listán.”

A műsorvezető megkérdezte, hogy miért nem ment el a zsarolással a rendőrségre, mire Karácsony azt mondta, „inkább fenyegetőzésnek nevezném ezeket”, egy hatalmi kérdés részének.