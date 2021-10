Megszelídítenék a rettegett Algoritmust

"Nem az a probléma lényege, hogy az interneten vannak rossz dolgok. Hanem az, hogy a közösségi hálózatokat ezeknek a rossz dolgoknak a terjesztésére tervezték" - foglalta össze találóan Tom Malinowski demokrata képviselő a problémát, amit a politika egy ideje már csócsál, de egyelőre se kiköpnie, se lenyelnie nem sikerült.

Igen, a nagy közösségi tartalommegosztók - elsősorban a hírekben leggyakrabban szereplő Facebook, de mellette a Youtube-tól a Twitteren át a TikTokig az összes többi - tartalomterjesztő mechanizmusáról, a csak "algoritmusként" emlegetett, rendkívül összetett, a Facebook esetén például tízezernél is több faktor alapján rangsoroló rendszerekről, amik jó esetben rég elfeledett általános iskolai osztálytársunk legfrissebb shitpostja helyett drága unokatestvérünk újszülött gyermekéről készült fotókat, vagy kevesek által követett, de egy kurrens témához nagyon is relevánsan hozzászóló idegenek érdekes posztjait rakják elénk.

Rosszabb esetben pedig olyan hergelő tartalmakat, amik ugyan arra késztetnek, hogy magunk is kommentben kezdjünk anyázni, cserébe széles körben terjesztenek szélsőséges nézeteket, tévképzeteket, áltudományos baromságokat, vagy nettó hazugságot.

Az, hogy a közösségi tartalomszolgáltatókat, melyek közül a Facebook hárommilliárd embert elérve valószínűleg a világon mindenkinél nagyobb hatással van arra, hogy mit olvasunk, valamilyen módon rendszabályozni kéne, nem új gondolat. De míg az elmúlt évek politikai szekértáborok mentén zajló vitái a tartalmi moderáció felől közelítették a problémát, mostanában egyre nagyobb figyelem irányul a tartalmakat az olvasó elé tálaló rejtélyes algoritmusról.

Frances Haugen, a Facebook egykori, a cég több tízezer oldalnyi belső feljegyzését kiszivárogtató munkatársa kongresszusi meghallgatásán a washingtoni Capitoliumban. Fotó: POOL/Getty Images via AFP

Arról az algoritmusról amiről Frances Haugen, a Facebook több tízezernyi belső dokumentumot kiszivárogtató egykori alkalmazottja azt állítja, hogy a hangoztatott célt, vagyis azt, hogy lebilincselő tartalmat kínáljon az olvasóknak, alapvetően megosztó tartalmak tálalásával éri el, mivel "könnyebb feldühíteni az embereket, mint bármilyen más érzelmet kiváltani belőlük".

Talán ismerik a jelenséget. Jómagam igen ritkán, szinte csak munkaügyben használom a Facebookot, de így is látom, hogy a hírfolyamomban szinte csak olyan posztok bukkannak fel, ami alatt kedves jóbarátaim anyázzák egymást. A Haugen által kiszivárogtatott belső iratok szerint a helyzet még ennél is riasztóbb, akadt köztük, amely szerint a Facebook tulajdonában levő Instagram a kamaszlányok bizonytalanságával visszaélve szélsőséges diétákról, önkárosításról szóló posztokat kínál fel, illetve saját tanulmányaik szerint is az algoritmus "érdemi társadalmi kölcsönhatások" serkentésére szánt 2018-19-es módosításai végül oda vezettek, hogy a felhasználók egyre több felháborodást kiváltó, vitát kirobbantó posztot láttak hírfolyamukban.

A nagy kérdés, hogy szabályozói oldalon mit lehet kezdeni a jelenséggel. Kérdés, mert minden ilyen szabályozási kísérlet magában hordozza a szólásszabadság korlátozásának kockázatát. Vannak javaslatok, amelyek konkrét témák esetén iktatná ki az algoritmust, hogy például a gyűlöletre serkentő, rasszista posztok ne rangsorolódhassanak előre. De ennél indirektebb módon is korlátozhatják a szabad szólást: az egyik, több javaslatban is felbukkanó reformgondolat az ún. 230-as szakasz, az amerikai hírközlési törvény azon részének reformja, amely alapján a Facebook és a hasonló közösségi oldalak mentesülnek a kiadóvállalatokat amúgy terhelő felelősség alól az oldalaikon közölt tartalmakért. A szabályozási kísérletek egy része bizonyos tartalmak esetén igenis felelőssé tenné a szolgáltatókat, ám ez igen könnyen oda vezethet, hogy a szolgáltatók eleve korlátozzák a kényes tartalmak elérését. A Freedom House például általában is aggályosnak tartja a 230-as szakasz módosítását, mivel az tapasztalataik szerint inkább vezetne ahhoz, hogy mindenféle politikai, vallásos, társadalmi kérdést boncolgató posztot eltávolítsanak, amelyek, ha talán az USA-ban nem is, de a világ más részein nagyban korlátozhatják a marginalizált csoportok nyilvánosságát.

Egy másik civil szervezet, a Fight for the Future igazgatója, Evan Greer szerint a 230-as szakasz megváltoztatása könnyen azzal járhat, hogy a Facebook és társai csak megbízhatónak minősített vállalati partnereik szűk csoportjának kihipózott tartalmait hangosítanák fel, mindenki mást, ha nem is elhallgattatva, de lehalkítva. Greer szerint ezért valójában nem a tartalom felől kell közelíteni a problémát, hanem adatvédelmi oldalról:

a nagy közösségi médiacégek algoritmusai azért tudják hatékonyan személyre szabni a hírfolyamot - vagyis valójában olyan témák felé terelni, amik felháborítanak -, mert ezek a cégek elképesztő mennyiségű adatot gyűjtenek felhasználóikról. Ez üzleti modelljük alapja, így tudnak személyre szabott hirdetésekkel bombázni minket, amiket sokkal jobb áron tudnak értékesíteni a hirdetőknek. Greer szerint a megoldás épp ezért olyan erős adatvédelmi szabályok megalkotása volna, amelyek lényegében ki is csinálnák ezt az üzleti modellt.

Akadnak olyan törvényjavaslatok is, amelyek nem piszkálnák a 230-as szakaszt. Egy kétpárti törvényjavaslat, mind közül a legvisszafogottabb például csak arra kötelezné a szolgáltatókat, hogy tegyék átláthatóbbá az algoritmust, aminek a működését magyarázzák is el jobban a felhasználóiknak, egyben kínálják fel az opt out lehetőségét, vagyis azt, hogy az algoritmus egyáltalán ne befolyásolja a hírfolyamukat. Egy másik, demokrata párti javaslat megtiltaná, hogy az algoritmus nemi, faji, életkor alapján diszkrimináljon, és kötelezné a szolgáltatókat, hogy algoritmusuk leírását adják át az amerikai Szövetségi Kereskedelmi Hatóságnak felülvizsgálatra. Ez eléggé hasonlít az EU szabályozási javaslatára, a Digitális Szolgáltatásokról szóló törvényjavaslat alapján a szolgáltatóknak a szabályozóhatóságok és független kutatók számára is hozzáférhetővé kéne tenniük algoritmusuk és moderációs gyakorlatuk leírását.

(A cikkben idézettek valamennyien a Washington Postnak nyilatkoztak. A témában érdemes még elolvasni Robby Lindsay, a Facebook egykori adattudósának a New York Timesban megjelent publicisztikáját is. Címlapkép: JAAP ARRIENS/NurPhoto via AFP)