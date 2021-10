A kormány 62 katonát küld Maliba

A magyar kormány még szeptemberben kezdeményezte, hogy a Magyar Honvédség is csatlakozzon Maliban a Franciaország által vezetett Takuba nevű európai erőkhöz, amik az ország hadseregét segítik.

Ahogy arról korábban írtunk, közel 5 100 francia katona állomásozik a Száhil övben, azaz a Szahara déli részén fekvő országokban. A francia katonák bevetéséről François Hollande döntött 2013-ban, a terrorizmus elleni harc fontosságára hivatkozva, hogy felszámolják a Mali északi részén terjeszkedő dzsihádista szervezeteket. A tervek egy pár hetes beavatkozásról szóltak, de a francia katonák azóta is ott vannak, és ma már úgy szokás emlegetni a missziót, mint Franciaország Afganisztánját.

Fotó: FREDERIC PETRY/Hans Lucas via AFP

A Takuba különleges erők létrehozását 2020 elején jelentették be, ebben a franciák mellett már többek között észt, svéd, cseh és görög katonák is részt vesznek. A franciák állítólag azzal győzték meg európai szövetségeseiket, hogy a sivatagos régió remek gyakorlóterep lesz a különleges erők számára.



Most konkrét szám is elhangzott azzal kapcsolatban, milyen erőkkel csatlakozna a magyar kormány a misszióhoz: Szijjártó Péter külügyminiszter kedden Ruandában jelentette be, hogy Magyarország 62 katonával részt vesz a mali hadsereget támogató európai erők működésében a térségbeli biztonság megerősítése érdekében. (via MTI)