A papírpiacon kialakult hiány nemcsak áremelkedést hozhat magával, de egy újabb, őrült vécépapír-felvásárlást is

Miközben az építőipari alapanyagok vagy a földgáz ára emelkedik, a magnéziumhiány pedig az autóipari termelést fenyegeti, itthon már hiány van papírból is. A G7 azt írja, egyes szalvéták már most is hiányoznak a polcokról, előfordulhat, hogy a közértben nem tudjuk majd papírzacskóba tenni a zsömlét, és igen, akadhat gond a WC-papírral is.

A G7 szerint a cellulóz fél év alatt több mint 40 százalékot drágult, egy nyomdaipari cégvezető szerint a papíros beszállítói idén eddig négyszer emeltek árat. De nemcsak az áremelkedés okozott gondot a szektorban, hanem az is, hogy gyakorlatilag papírhiány van a piacon, ami már nem csak a nyomdákat érinti. Bodrogai Ferenc, a Magyar Piszke Papír cégvezető-tulajdonosa a G7-nek úgy fogalmazott, a papírpiacon „a háború óta nem volt ilyen káosz”. A kialakult helyzetről részben a járvány tehet, de a különböző műanyag termékek betiltása is. Sok, korábban műanyagból gyártott terméket most papíralapú helyettesítőkkel váltottak ki, a többletkeresletre pedig nem volt felkészülve az ágazat. A hulladékpapír-árak is 30-50 százalékkal emelkedtek az elmúlt egy-másfél évben, de már ebből is hiány van.

Fotó: PHILIPP VON DITFURTH/dpa Picture-Alliance via AFP

A fentiek miatt van most az, hogy a különböző papírral dolgozó cégek jelentős része egyszerűen nem kap elég alapanyagot. A Pátria Nyomda Zrt. vezérigazgatója szerint az elmúlt hetekben a keménytáblás könyvek első és hátsó oldalához használt kötészeti lemezek hiánya volt a leginkább szembetűnő. Utóbbi miatt a következő időszakban a megszokottnál jóval kevesebb keménykötésű könyv lesz a piacon.

Az egy dolog, hogy a karácsonyfa alatt emiatt feltehetően kevesebb új, keménykötésű könyvet találunk majd, de hiány lehet még

a magazinpapírokból,

a különböző címkékhez használt öntapadó alapanyagból,

de a legnagyobb gondot a csomagolóanyagok hiánya okozhatja.

Az, hogy nem minden boltban van most pékáru-tasak, még nem feltűnő, de azt már mindenki észre fogja venni ha hiány lesz a tisztasági papírokból. Egyelőre csak egyes szalvétákból és papírterítőkből van hiány, de hamarosan hasonló lehet a helyzet a WC-papírokkal is. Leginkább a munkahelyi WC-papíroknál lehet probléma, mert azok gyártásánál használnak nagyobb arányban hulladékpapírt, amiből most nagy a hiány.

A G7 szerint az ágazatban most könnyen alakulhatnak ki csődök, ami tovább szűkítené a kínálatot és súlyosbítaná a hiányhelyzetet. A Nyomda- és Papíripari Szövetség szerint a helyzet 2022-ben sem fog változni, további áremelésekkel és készlethiánnyal kell számolni. A gondokat pedig csak tetézi, hogy emelkedtek az energiaárak is, emiatt most a háztartási és egyéb papírtermékek esetében leginkább áremelkedésre számíthatunk, legrosszabb esetben pedig arra, amit a járvány kitörésekor is láthattunk, hogy mindenki őrült mennyiségben vásárol vécépapírt.