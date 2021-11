Jokernek öltözött az ámokfutó, aki 17 embert megkéselt, és sósavat permetezett a tokiói metróban

A Batman filmek főgonoszának, Jokernek öltözött az az ámokfutó, aki vasárnap legalább 17 embert késelt meg a tokiói metróban. A közszolgálati HNK News jelentése szerint a szemtanúk elsőre azt gondolták, a támadó a Halloweenre öltözött ki. "Aztán láttam, hogy egy nagy kést lassan lóbálva közelít" - nyilatkozta a tévéadónak egy szemtanú. Elmondása szerint a kést ekkor már vér borította.

Az utasok mindenféleképpen próbáltak menekülni előle, voltak, akik a szerelvény ablakain át, mások más kocsikba menekülve. Az a kocsi, ahol a Jokernek öltözött ámokfutó volt, ekkor már füstölt, mert a támadó gyúlékony folyadékot permetezett szét, és be is lobbantotta.

Mentők és tűzoltók a Kokurio állomáson, Tokió elővárosában, ahol egy ámokfutó legalább 17 utast megkéselt, és felgyújtott egy metrószerelvényt. Fotó: KAZUHIRO NOGI/AFP

A rendőrség már csak azután tudta őrizetbe venni, hogy legalább 17 utastársát megsebesítette. Egyiküket válságos állapotban ápolják a kórházban.

A hatóságok egyelőre nem közölték, hogy mi lehetett az ámokfutó indítéka. Több helyi sajtótermék értesülései szerint az ámokfutó "azért akart gyilkolni, hogy halálra ítéljék". (Via The New York Post)

UPDATE 12:40: Kedves olvasónk, Zoltán észrevétele, hogy bár a helyi lapok a világszerte ismert Jokeréhez hasonlították az ámokfutó öltözetét, az valójábanban a Dzsodzso különös kalandjai című manga egyik szereplőjét, a sorozatgyilkos Kira Josigakét idézi: