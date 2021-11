Az eszközvásárlási program lassítását tervezi a Fed

Az amerikai jegybank szerepét betöltő Federal Reserve, azaz a Fed terveket jelentett be az úgynevezett eszközvásárlási program lassítására. Az eszközvásárlási program funkciója az volt, hogy pénzt pumpáljon a gazdaságba, és a 2008-as világgazdasági válság, majd újabban a koronavírus okozta gazdasági sokk után öltött igazán óriási méreteket. A program hatása monetáris értelemben kicsit a kamatcsökkentéshez hasonlít.

A Fed szerint azonban a gazdaság nagyjából magára talált a koronavírus-válság óta, ráadásul az amerikai infláció is lényegesen magasabb a Fed által meghatározott célértéknél, ezért is indokolt az eszközvásárlási program lassítása.

A Fed jelenleg havonta 120 milliárd dollár értékben vásárol jelzálog-fedezetű értékpapírokat valamint kincstári kötvényeket, ezt az összeget tervezik csökkenteni mostantól kezdve havonta 15 milliárd dollárral.

A magas infláció mellett azonban az amerikai munkanélküliségi adatok még nem elég kedvezőek a Fed szerint, ezért az alapkamathoz egyelőre nem nyúlnak, az továbbra is nulla százalék körüli értéken marad. A kamat alakulása erőteljesebben befolyásolja a piaci folyamatok alakulását, így tehát a kamatemelés a Fed számára is erősebb fegyver az infláció ellen, de ezt egyelőre nem vetik be, hiszen érdemben lassítaná a koronavírus-válságon épp túleső amerikai gazdaságot. (New York Times)