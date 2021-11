Mind a 18 óvónő megfertőződött, be kellett zárni egy óvodát Tatabányán

Nemcsak a pedagógusok, de minden állami alkalmazott kötelező oltásának eltörlését kérik a pedagógus szakszervezetek a kormányzattal folytatott sztrájkbizottsági egyeztetésen.

A Népszavának adott páros interjújukban Nagy Erzsébet, az oltást egyébként támogató Pedagógusok Demokratikus Szakszervezetének választmányi tagja azt mondta:

“Szakszervezetként az a feladatunk, hogy a tagjaink érdekeit nézzük, azokét is, akik ortodox módon elutasítják az oltást.”

Gosztonyi Gábor, a Pedagógusok Szakszervezetének alelnöke hangsúlyozta, hogy

“Eddig is arra biztattuk a kollégákat, aki teheti, oltassa be magát. De amit most a kormány csinált, az egy előre megfontolt szándékkal elkövetett politikai gyávaság. A kötelező oltás egy népszerűtlen döntés, amit a jövő évi választások előtt nem mertek vállalni, inkább a munkáltatókkal vitetik el a balhét.”