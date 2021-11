Jakab Péter nem tartja helyesnek, hogy Márki-Zay Péter ostobának nevezte a Fidesz-szavazókat

Örül annak, hogy Márki-Zay Péter hozzá hasonlóan nem PC, és „kőkeményen kimondja az igazságot”, de voltak olyan megnyilatkozásai az ellenzéki miniszterelnök-jelöltnek, amelyekkel nem ért egyet – mondta Jakab Péter a Jelen közel egyórás videóinterjújában. A Jobbik elnöke kijelentette, a választókat mindig tisztelni kell, és nem tartja helyesnek, hogy Márki-Zay Péter ostobának nevezte a Fidesz-szavazókat.

Jakabnak arról is határozott véleménye volt, hogy Márki-Zay számos alkalommal beszélt fideszes politikusok – és Orbán Gáspár – vélt vagy valós szexuális orientációjáról.

„Minden, ami magánélet, nekem szent és sérthetetlen! Nem érdekel, hogy kinek milyen a szexuális hovatartozása, közszereplőként sem érdekel, ez az ő magánügye, és nem is akarom a közélet részévé tenni” – közölte.

Szerinte a cél nem szentesíti az eszközt. „Nekünk jobbnak kell lennünk, mint a Fidesz, nekem nem fér bele, hogy politikai termék legyen a miniszterelnök fiából, és remélem, hogy ez Márki-Zay Pétertől is egyfajta túlfutás, amit a kampány hevében tett”.

Azt sem látja, amit Márki-Zay többször hangsúlyozott, hogy ellenzékváltásra lenne szükség. Szerinte az ellenzék már a 2018-as helyzethez képest is sokat változott, és mivel képesek voltak a pártok a közös célt szem előtt tartani a saját érdekeik helyett, az emberek megkapták az összefogás élményét. Stabil a helyzet, ezért úgy véli, az ellenzéket most elsősorban megdicsérni kell – és vezetni.

Jakab szerint Márki-Zaynak még bőven van hova fejlődnie a kompromisszumkészségét illetően, de a nyitottságot látja rajta, ami nélkül nem tudna győzni. A második forduló utáni megbeszéléseiket is konstruktívnak nevezte.

Jakab Péter Fotó: Jelen / YouTube

A politikus úgy látja, az ellenzéki előválasztáson sok olyan kistelepüléseken élő vidéki ember nem vett részt, akik helyben féltek valamiféle megtorlástól, vagy túl nagy erőfeszítésükbe került volna szavazósátorhoz utazni a környéken, ez torzíthatott az ellenzéki pártok eredményén. A tavaszi választáson már könnyebben tudnak szavazni ezek az emberek is, és a Jobbik már az előválasztási kampányban is ezt tartotta szem előtt. Jakab jövő tavasszal „földindulásszerű hangulatra” számít. Azt mondta, ha csak matematikailag nézi, akkor nincs esély az ellenzéki győzelemre – hát még parlamenti kétharmadra –, de ha hozzáveszi a lélektani helyzetet, akkor ennek „minden további nélkül lehet realitása”. Ilyen lélektani példaként említette az előválasztás második fordulójában a magas részvételi arányt is.

A saját eredményéről, ami elmaradt a várakozásoktól, azt mondta: felemás érzés volt, és természetesen volt benne csalódottság is, de nem probléma elfogadnia, hogy a választók máshogy döntöttek. A Jobbik eredményére pedig kifejezetten büszke.

Az állítólagos Jobbik–DK-paktum szerinte „értelmezhetetlen”, el nem tudja képzelni, kinek állhatott érdekében ezt terjeszteni. Paktumokról legfeljebb a két forduló közötti időben, Karácsony Gergely és Márki-Zay Péter tárgyalásai alatt lett volna értelme beszélni.

Jakab véleménye szerint Karácsonynak nem kellett volna visszalépnie, azt az időszakot pedig „a legrosszabb hangulatú napokként” jellemezte. Kérdezték arról is, mit szól ahhoz, hogy vállalkozók – például Bige László – anyagilag támogattak különböző pártokat. Jakab Péter szerint „az semmiképp sem árt, ha valaki a közélet alakítására akar áldozni”, ugyanakkor neki fontos a támogatások háttere, és ezekért cserébe senki sem fog előnyöket élvezni.

Végül arra a kérdésre, hogy megnézi-e az Elkúrtukot, azt mondta: „Isten ments!”, időpazarlás lenne. Bőven sok neki már az is, hogy nem tud Stop Gyurcsány reklám nélkül végignézni egy mesét a gyerekeivel a Youtube-on.