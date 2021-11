Fantasztikusan vicces párbeszéd született a Fox riporterének félreértéséből

Nagyon vicces jelenet született a Fox tévécsatorna egyik adásában, amikor a műsorvezető, Laura Ingraham teljesen félreértette az egyik vendéget. Aki ért angolul, annak nem is magyarázom:

És bár poénokat elmagyarázni mindig szerencsétlen dolog, de annyira jó a jelenet, hogy a kontextus ismeretében az angolul nem értő olvasók is jól szórakozhatnak rajta: a vendég, Raymond Arroyo arról akart mesélni, hogy a Netflix You (magyarul Te) című sorozatában volt egy rész, ahol a főszereplő fia kanyarós lesz, mert egy másik család nem oltatta be magát a betegség ellen. Hogy mi lett volna Arroyo gondolatmenetének a vége, az viszont soha nem derül ki, mert a műsorvezető totálisan félreérti. Mert amíg a you önmagában azt jelenti, hogy te, az on you kontextustól függően csomó mindent jelenthet:

-t úgy is lehet érteni, hogy a nő által vezetett műsorban volt szó a kanyaróról, a nő ezt sem érti, és ezt is elkezdi tagadni, és amikor a férfi teljes mondatban próbálja magyarázni, hogy a You című sorozatról beszél, azt a fránya on you-zás miatt még úgy is lehet érteni, mintha azt mondaná, hogy a nőről készült volna egy sorozat, amit Ingraham megint nem ért, és egyre zavarodottabban tagad.

A lényeg az, hogy egy ártatlanul induló sztorizásból lett egy roppant mókás félreértés, amit nyelvismeret nélkül már csak az arckifejezések miatt is érdemes megnézni.