A jogállamisági mechanizmus életbe léptetésére utaló levelet küldött a magyar kormánynak az EU

Az EU megtette az első, informális lépést annak a mechanizmusnak az életbe léptetéséhez, melynek végén csökkenthetik vagy akár meg is vonhatják a Magyarországnak és Lengyelországnak járó uniós támogatásokat, írja a Politico. A lap munkatársai betekinthettek két levélbe, amit az Európai Bizottság (EB) a lengyel és a magyar kormánynak küldött, és amiben a bírói függetlenséggel, a korrupciós ügyek hatástalan felderítésével és a közbeszerzési eljárások hiányosságaival kapcsolatos aggályokat fogalmaztak meg.

Az EU idén léptette életbe a jogállamisági mechanizmust, melynek részeként a jogállami normákat megsértő tagállamoktól megvonhatják a költségvetés alapján nekik járó támogatásokat. Ezt a mechanizmust formálisan még egyetlen tagállam ellen se léptették életbe, de a Politico szerint a héten kiküldött levelek már az eljárás informális kezdetének tekinthetők.

A magyar kormánynak küldött levelében az EB rendszerszintű korrupciós kockázatokról, illetve a korrupciós ügyek elszámolásának hiányáról írt, és 16 konkrét kérdést tett fel a magyar hatóságoknak, többek között az összeférhetetlenségi szabályokról, az EU-támogatások kedvezményezettjeiről, illetve arról, hogy milyen jogi felülvizsgálati lehetőségeket garantálnak a törvények a független bíróságokon.

A levélben felemlegetik a magyar kormány sajátos gyakorlatát az elmúlt évekből, amikor az Unió csalás elleni hivatala, az OLAF vizsgálatai, illetve a Bizottság saját átvilágítási jelentéseiben felvetett hiányosságokra reagálva inkább visszamondták a megítélt nagy összegű EU-támogatásokat, és a magyar költségvetésből fizettek azokban az esetekben, melyekben az EB és az OLAF visszaéléseket feltételezett. Ez EB szerint ez "negatív hatással volt a Bizottság átvilágítási és ellenőrzési gyakorlatának, illetve az OLAF-vizsgálatok elrettentő erejére".

A levélben a Politico értesülései szerint a Bizottság konkrétan rákérdezett, hogy mennyi EU-támogatást juttattak Balaton-környéki beruházásokra. A Politico cikkében utal rá, hogy a Balaton környékén Orbán Viktor miniszterelnökhöz nagyon-nagyon közeli befektetők, például a veje, illetve gyerekkori jóbarátja fejlesztenek rohamtempóban ingatlanokat uniós forrásokból. A Bizottság továbbá azt is kérte, hogy a kormány nevezze meg az agrártámogatások tíz legnagyobb kedvezményezettjét is.

A Politico cikke alapján a Bizottságot az is érdekli, hogy a kormány milyen lépéseket tett a budapesti reptér részvényeinek esetleges felvásárlásakor az összeférhetetlenség kizárására.

A magyar kormánynak írt levélben a bíróságok függetlensége is szóba került, a Bizottság a bírósági felülvizsgálatokról, az Országos Bírói Tanács elnökének "túlhatalmáról" is kérdezett, ahogy azt is problémaként vetették fel, hogy a magyar jogszabályok szerint törvénytelennek minősíthetik, ha egy bíró kérdésekkel fordul az Unió bíróságához. Ezek ugyanis a bizottság szerint mind fenyegetik a bírósági eljárások hatékonyságát és pártatlanságát.