A norvég posta karácsonyi reklámjában egymásba szeret egy férfi és a Mikulás

Vastagon itt van a karácsonyi reklámok ideje, és most a norvég posta is bedobta a sajátját: reklámjuk a When Harry met Santa (Harry találkozik a Mikulással) címet kapta – utalva ezzel Nora Ephron egyik tökéletes romkomjára, a When Harry met Sally-re –, a rövid videóban pedig azt láthatjuk, hogyan szeret egymásba egy férfi és a Mikulás.

A reklám szerint a szerelem évek alatt alakul ki Harry és a Mikulás között, minden karácsonykor egyre közelebb kerülnek egymáshoz, majd Harry végül levelet ír a Mikulásnak, amiben Mariah Carey karácsonyi slágerének címe olvasható: „All I want for Christmas is you”, vagyis „Csak téged akarlak karácsonyra”.

A reklám happy enddel zárul: Harry és a Mikulás végre összejönnek és megcsókolják egymást.

A norvég posta azért készítette el a reklámot, mert 2022-ben lesz 50 éve, hogy Norvégiában dekriminalizálták a homoszexualitást. (Telex)