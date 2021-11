Inflációellenes csomagot jelentett be a lengyel kormány

Az üzemanyag- és energiaárak növekedését enyhítő, inflációellenes csomagot jelentett be Mateusz Morawiecki lengyel miniszterelnök.

Csütörtöki sajtótájékoztatóján a kormányfő elmondta: az Európai Unióban még megengedett minimális szintre csökkentik az üzemanyagok jövedéki adóját december 20-tól öt hónapig, és január elejétől öt hónapra nullára csökkentik a kiskereskedelmi árrést, valamint az ár részét képező környezetterhelési díjat, amelyet a közútfejlesztésekre fordítanak Lengyelországban.

A földgáz áfáját januártól három hónapra 23 százalékról 8 százalékra csökkentik. A háztartások számára nullára, a többi fogyasztó esetében pedig az Európai Unióban megengedett minimális szintre csökkentik a háztartási energiát terhelő jövedéki adót. Januártól márciusig 23 százalékról 5 százalékra csökkentik az energia áfáját. A lengyel állami statisztikai hivatal múlt héten közölte, hogy októberben az éves infláció 6,8 százalék volt a szeptemberi 5,9 százalék után.

Az infláció növekedését Morawiecki a sajtóértekezletén egyrészt a koronavírus-járvány során hozott gazdaságvédelmi intézkedésekkel magyarázta, másrészt azzal, hogy a Gazprom orosz gázipari vállalat "ármanipulációi" nyomán a gázárak, az uniós kibocsátáskereskedelmi rendszer (ETS) keretében kiadott engedélyek hirtelen drágulása miatt pedig a többi energiahordozó ára jelentősen megemelkedett.

Az energia- és üzemanyagárak növekedése miatt bekövetkező élelmiszerár-emelést enyhítendő, a családoknak bevételüktől függő járadékokat ajánlanak. Ezekből több mint 5 millió háztartás részesülhet - jelentette be Morawiecki. Az intézkedések következtében csökkenő állami költségvetési bevételek kiegyensúlyozása érdekében befagyasztják a közigazgatási kiadásokat - jelentette be a kormányfő. Azt is közölte, hogy az Európai Tanács legközelebbi ülésén szorgalmazni fogja az uniós ETS-engedélyek kereskedelmi elveinek módosítását úgy, hogy megfékezzék ezek árának hirtelen növekedését.

Bejelentette, hogy a mintegy 10 milliárd zloty (785,8 milliárd forint) költségvetési bevételkiesést okozó csomag intézkedéseit nagyrészt kormányhatározatok révén, nem pedig törvényhozói úton vezetik be. (MTI)