Lionel Messi kapta az Aranylabdát

A 34 éves argentin futballista hetedszer kapta meg az év legjobbjának járó díjat, ami abszolút rekord az elismerés történetében. Lionel Messi először 2009-ben, hatodszor 2019-ben lett aranylabdás. Korábbi sikereit a Barcelona játékosaként érte el, most viszont már a Paris SG színeiben nyert, ahová nyáron igazolt át, a klubnak először van díjazottja. Messi győzelmében nyilvánvalóan jelentős szerepe volt annak, hogy az idén sikerült megnyernie Argentínával a Copa Americát, és a torna legjobbjának is őt választották. "Hihetetlen itt lenni – nyilatkozta a bejelentés után a gálán. – Megígérhetem, hogy harcolni fogok az új klubomért is."

Fotó: FRANCK FIFE/AFP