A Pfizer vezérigazgatója szerint évente kell majd ismétlő oltásokat beadatni

A Pfizer amerikai gyógyszeripari vállalat vezérigazgatója szerint a következő években évente szükség lesz a koronavírus elleni oltások ismétlő dózisainak beadatására. Albert Bourla a BBC-nek adott interjújában azt mondta, így lehet csak magas szintű immunvédelmet fenntartani a koronavírus ellen.

Bourla arról is beszélt, hogy a Pfizer már készített frissített vakcinákat válaszul a Beta és Delta variánsokra, de ezekre nem volt szükség, most pedig egy olyan változaton dolgoznak, ami az Omikron-variáns ellen is jó. Ígérete szerint ez a vakcina 100 napon belül elkészülhet. Elmondása szerint a vakcinák milliók életét mentették meg, és nélkülük „társadalmunk alapvető struktúrája kerülne veszélybe”.

Szerinte „globális versenyfutás zajlott a védett emberek védelmében”, de 2022-ben az országok „annyi adaggal rendelkeznek majd, amennyire szükségük van”.

Bourla arról is beszélt, hogy nemrég őt és családját is betámadták az álhírekkel. Az egyik ilyen álhír szerint az FBI letartóztatta őt csalásért, a másik szerint pedig meghalt a felesége a Pfizer-vakcina mellékhatásai miatt. Bourla elmondta, hogy az első híren már nevetett, de a másodikon már nem tudott. Felesége egyébként nem halt meg, jól van. (BBC)