Az amerikai Kongresszus albizottsága hallgatta meg Karácsony Gergelyt

Az Egyesült Államok Kongresszusának Európával foglalkozó albizottsága hallgatta meg csütörtökön Karácsony Gergely főpolgármestert. A hvg.hu beszámolója szerint az albizottság a közép-európai jogállamisággal foglalkozott ezen a napon, és az online zajló eseményen a V4-es országok főpolgármesterei számoltak be a hazájukban tapasztalt jogállamisági problémákról.

A lap beszámolója szerint Karácsony ötperces, angolul elmondott beszédében kiemelte, hogy Orbán Viktor a magyar társadalom elégedetlenségét kihasználva egy hibrid rezsimet épített ki. A polgármester kitért többek között a választójogi törvényre, az új alkotmányra, a civil társadalom és a média elleni támadásokra, és az aggasztó külpolitikai fordulatokra, például a Pekinggel és Moszkvával drasztikusan megnövekedett együttműködésre, illetve a Budapest-Belgrád vasútvonalra vagy a Paks 2-re.

Karácsony elmondta azt is, hogy Orbán Putyin módszereit alkalmazza, és kitért Kövér László nemrég kiszivárgott beszédére, illetve a Pegasus kémszoftver bevetésére is. Karácsony kiemelte, hogy a magyar kormány tettei nem tükrözik a magyar társadalom értékrendjét, és szerinte ezt mutatják a legutóbbi önkormányzati választások is, amire válaszul a kormány megszorításokat vezetett be az önkormányzatokkal szemben.

A négy polgármester előadása után kérdéseket kaptak, melyek során Karácsony hangsúlyozta, hogy nem szabad egyenlőséget tenni Orbán, illetve a magyar emberek közé. Elmondta azt is, hogy Magyarország szerinte a kínai kormány trójai falova jelenleg az EU-ban.