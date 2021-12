Mivel Orbánt nem hívták meg Biden demokráciacsúcsára, a magyarok megakadályozták, hogy az EU hivatalosan részt vehessen az eseményen

Magyarország megakadályozta, hogy az Európai Unió hivatalos résztvevője legyen a Joe Biden amerikai elnök által összehívott demokráciacsúcsnak, írja a Bloomberg. A lap cikke szerint Magyarország azért fúrta meg a közös megjelenés lehetőségét, mert Orbán Viktor nem kapott meghívót a találkozóra.

Fotó: Kisbenedek Attila/AFP

A Bloomberg arról ír, hogy a magyar fél az EU-s nagykövetek szerdai találkozóján hozta fel a témát, és ott közölték, hogy azért nem támogatják az EU egységes részvételét, mert az amerikaiak nem hívták meg külön az összes tagállamot.

Magyarország az egyetlen EU-s ország, amit nem hívtak meg a december 9-e és 10-e között zajló virtuális találkozóra, melyre 110 ország vezetője kapott meghívást. A találkozón a demokráciára világszerte leselkedő kihívásokkal és veszélyekkel kívánnak foglalkozni. A lap cikke szerint korábban Peking és Moszkva is kifogásolta, hogy nem kaptak meghívót.

Mint a lap felidézi, a magyar kormány évek óta csatázik Brüsszellel olyan kérdésekben, mint a jogállamiság vagy azon belül a sajtó és az igazságszolgáltatás szabadsága. A magyar fél már nem egyszer akadályozta meg az EU közös fellépését, például a hongkongi emberi jogok vagy a nemek egyenlőségének kérdésében.

A Bloomberg cikke szerint szerdán a nagyköveti találkozón Magyarország diplomatája azzal érvelt, hogy az EU elnöke, Ursula von der Leyen és az Európa Tanács elnöke, Charles Michel nem beszélhet a teljes EU nevében a csúcstalálkozón, hiszen nem egyeztek meg egy közös álláspontban.

A magyar diplomata szerint az Egyesült Államok meg akarja osztani az uniós tagállamokat, és ezeket a kísérleteket abban a tágabb párbeszédben kéne megvitatni, amely az EU stratégiai autonómiájának kérdéséről szól.

A magyar fél közbelépése miatt az EU jogi szolgálata is úgy látta szerdán, hogy az EU nem nyújthat be írásban közös tervezetet a csúcstalálkozóra, a Bizottság és a Tanács elnöke ugyanakkor felszólalhat az eseményen, és korábban megállapodott állásfoglalásokat is képviselhet.

Szintén a napokban derült ki, hogy bukásra áll a magyar kormány pere az EU ellen, és ez alapján a Bíróság várhatóan visszautasítja a magyarok és a lengyelek panaszát, és nem semmisíti meg a jogállamisági mechanizmus nevű új szankciós eszközt. A várható ítélet alapján a Bíróság elismeri a tagállamok jogát, hogy megbüntethetik a demokratikus rendszert leépítő kormányokat.