Laár András megosztaná Galla Miklóssal a Karinthy-gyűrűjét, hogy felváltva hordják

Szerdán az MTVA Laár Andrásnak ítélte a Karinthy-gyűrűt, csütörtökön viszont Laár azt írta egy hosszú Facebook-bejegyzésben, hogy megosztja a gyűrűt Galla Miklóssal. Hivatalosan ugyanis nem lehet elajándékozni.

„Arra jutottam, hogy a magam részéről megmondom a Mikinek, hogyha akarja akkor én megosztom vele ezt a Gyűrűt, nem azért, mert azt gondolom, hogy Neki jobban járna, mint nekem, hanem pusztán csak azért, mert Neki jobban Kell, mint nekem. Ő láthatóan szenved attól a ténytől, hogy a Neki ítélt Gyűrűt egyszer csak visszavonták. Képes volt a Legmagasabb Helyekre panaszlevelet írni... Tehát Neki nagyon kell…A megosztást pedig olyanformán képzeltem, hogy hordjuk felváltva a Gyűrűt! Most decemberben még hordom én, de január elsején átadom Neki, hordja Ő február 1-ig, ezután megint nálam lenne március 1-ig....és így tovább. Kíváncsi vagyok, mit fog ehhez szólni!”

Laár András a KFT 30. születésnapi koncertjén. Fotó: Mohai Balázs/MTI/MTVA

Februárban még Galla Miklóst értesítették arról, hogy ő fogja kapni, de aztán júniusban visszavonták tőle, arra hivatkozva, hogy „közelmúltbéli tevékenysége nem egyeztethető össze a közmédia, valamint a Karinthy-gyűrű-díj értékrendjével, szellemiségével”. Ezután Galla kampányba fogott, még Orbán Viktornak is nyílt levelet írt, aki kommentelt is neki, de azt mondta, segíteni nem tud. Galla ezután is folyamatosan írogatta különböző embereknek a nyílt leveleket, a díjat magának követelve.



Laár András és Galla Miklós együtt alapította a L'art pour l'art Társulatot, de később „szakmai és emberi szinten” is úgy összevesztek, hogy 19 évig szóba sem álltak egymással.