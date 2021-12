Vaddisznót láttak Újlipótvárosban

Kedd reggel több helyen is olvastunk róla, hogy egy rémült vaddisznó tűnt fel Újlipótvárosban, és a helyi szülőket összefogó csoportban is többen látták az állatot, ami a beszámolók szerint a Hollán Ernő utcán is feltűnt, és egy darabig a Jászai Mari tér felé tartott, ám aztán megijedt valamitől, és visszafordult.

Azóta előkerült róla egy videó is a Hegedűs Gyula utcából:

Ha láttad esetleg te is a vaddisznót, és van fotód vagy videód róla, vagy tudod mi történt vele, írj nekünk a megirom @ 444.hu címre!

Nem ez lenne az első alkalom, hogy vaddisznó tűnik fel a környéken, 2017-ben a Balzac Zoltán névre keresztelt állat tűnt fel többfelé.