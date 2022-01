Valakinek nagyon kell a győri stadion és az ETO Park: 10 perc alatt befutott a 10 milliárdos ajánlat a Quaestor-vagyonra

Január 3-án megkezdte a felkészülést a bajnokságra az ETO FC Győr. A csapat legutóbb december 12-én, Tiszakécskén lépett pályára, ami után nem sok ideje maradt az újrakezdésig, hiszen január 31-én már bajnoki meccsen kell pályára lépnie a Szombathelyi Haladás ellen - olvasható a tájékoztatás az eto.hu oldalon. Tehát már keményen edzenek a győri focisták, és talán még nem is tudják, hogy az ETO FC Győr stadionjának és sporttelepének is új tulajdonosa lesz, mire január 31-én kifutnak a Haladás elleni rangadóra.

Mint megírtuk, december 17-én hirdette meg az állami felszámoló a 2015-ben becsődölt Quaestor-birodalom győri vagyonelemeit. A 8,2 milliárd és 1,8 milliárd forintos csomagokra december 31-től január 17-ig licitálhatnak az érdeklődők. Konkrétan a felszámolás alatt álló ETO Park Kft. és a Győri ETO FC Labdarúgó Kft. vagyonáról van szó, mindkét társaság a Tarsoly Csaba tulajdonos-cégcsoportvezetőhöz köthető Quaestor-cégháló fontos tagja volt. A következő ingatlanokról van szó:

a győri stadion, becsült értéke 1,3 milliárd forint. Jelenleg 16 ezer néző befogadására alkalmas;

sporttelep és edzőközpont, becsült értéke 1,8 milliárd forint;

egyéb edzőközpont, becsült érték 307 millió forint;

energiaközpont, 95 millió forint;

promenád, 71 millió forint;

szálloda, becsült érték 1,7 milliárd forint;

élményközpont, becsült érték 4,7 milliárd forint.

Tehát stadiont, sporttelepet, bevásárlóközpontot és szállodát is lehet vásárolni. Valakinek pedig nagyon kellhet ez az ETO-birodalom. Ugyanis december 31-én indult a két árverés az Elektronikus Értékesítési Rendszerben, és néhány percen belül már be is futott egy-egy ajánlat. Konkrétan délelőtt 10 órakor kezdődött az árverés a sporttelep és edzőközpontra, és egy perccel később már megérkezett (ismeretlen licitálótól) az 1,8 milliárd forintos licit. A 8,2 milliárd forintos csomagra szintén december 31-én, délelőtt 10 órakor startolt az árverés, de itt 9 percig is várni kellett, mire befutott végre a 8,2 milliárd forintos ajánlat. Mindkét árverés január 17-ig tart, tehát még érkezhet új érdeklődő, mindenesetre egyelőre a villámgyors szilveszteri versenyző érezheti úgy, hogy hamarosan lehet egy stadionja.

Persze egyelőre anonim a licitálás, így nem tudni, kié lett a stadion, de a hvg.hu azt írta korábban, hogy a vagyon felett az Indotek csoport szerezte meg a jelzálogjogot, miután töredék áron megvette az állami Magyar Fejlesztési Bank (kamatostul) húszmilliárd forintnyi követelését. Így jó eséllyel tehet nyertes ajánlatot a felszámolónak is. „A Quaestor egykori győri ETO Parkjának megszerzése és eladása ugyanolyan ingatlanüzlet, mint bármi más. Mindegy, ki az adós” – nyilatkozta a lapnak Jellinek Dániel, az Indotek tulajdonosa.

Maga a Quaestor-ügy tárgyalása még mindig tart, a károsultak még mindig futnak a pénzük után. A Quaestor-ügy részleteit és a csalás módszereit korábban hosszú cikksorozatban mutattuk be:

Tarsoly Csaba két évig volt előzetesben, jelenleg lakhelyelhagyási tilalom alatt van.