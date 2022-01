Norvégiában felrobbantottak egy vízerőművet, hogy jobb legyen a halaknak

A folyó és a halállomány egészsége érdekében a héten felrobbantottak egy vízerőművet Norvégiában. A gát már több mint száz éve állta útját a halaknak a Tromsa folyón.

"Ez jelentős lépés" - értékelte a fejleményt Tore Soldbakken, a Gudbrandsdal Sportsfiskeforening horgászklubtól. Ő már öt éve kampányolt a régi erőmű elbontásáért. "Nagyon boldog vagyok. Ez az egész az egészséges folyók és a halállomány visszaállításáról szól" - mondta.

A Tromsa folyót elzáró hét méter magas gátat 1916-ban építették Fåvang városánál, Norvégia Keleti részén, és már ötven éve használaton kívül volt. A Tromsa a Lågen mellékfolyója, ami Norvégia legnagyobb tavát, a Mjøsát táplálja.

A pénzes pér igen csinos hal.

A gát elbontásáért kampányolók szerint az erőmű lerombolásával az érintett vizek jellemzően pénzes pérből, mennyhalból, pisztrángból és apróhalból álló állománya regenerálódhat, de még a Mjøsa legendás tavipisztráng-állományán is segíthet - ezek itt bő tíz kilósra is megnőhetnek. Mindezt azért, mert most már a Tromsa teljes tíz kilométeres hosszán ívhatnak - a gát korábban 950 méterrel a torkolat után útjukat állta.

Solbakkent a DamNation című dokumentumfilm inspirálta arra, hogy kampányolni kezdjen a már használaton kívüli vízerőművek elbontásáért, mert ezek gátolják a folyók szabad folyását és a halak mozgását. "Fontos minden kis folyót gondozni, mert annak kedvező hatásai lesznek a környezetre" - mondta. Ez mostanában már igen népszerű gondolat, decemberben még az Európai Bizottság is útmutatót adott ki a tagállamoknak arra, hogy azonosítsák az elbontható akadályokat a folyóikon, hogy 2030-ra már 25 ezer kilométernyi szakaszon állíthassák vissza azok szabad folyását. (Via The Guardian)