Csütörtök este, 74 éves korában meghalt Meat Loaf, Grammy-díjas énekes. A Deadline azt írja, az énekest szerettei, felesége és két lánya körében érte a halál. A halál okát nem közölték.

Marvin Lee Aday néven, 1947-ben született Dallasban, zenei karrierjét Los Angelesben kezdte, amikor megalakította zenekarát, a Meat Loaf Soult.

Meat Loaf 1977-ben megjelent lemeze, a Bat Out of Hell minden idők egyik legkelendőbb lemeze volt, 14 millió darabot adtak el belőle. Az énekes több mint ötven filmben és sorozatban is szerepelt, például a Harcosok klubjában és a Rocky Horror Picture Show 1975-ös filmváltozatában, utóbbiban Eddie-t alakította.