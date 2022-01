Európának küldhető gázról egyeztet Katarral az USA

Katarral és más nagy gáztermelőkkel egyeztet az Egyesült Államok, jelentette a Financial Times. A cél, hogy ha egy Ukrajna elleni orosz invázió fennakadásokat okozna Európa gázellátásában, legyen elég tengeren szállítható LNG kiszolgálni az európai igényeket.

LNG-t szállító tankerhajó. Fotó: Mischa Keijser/Cultura Creative

"Annak járunk utána, hogy mit lehet tenni ebben az esetben, különös tekintettel arra, hogy nagyon alacsonyak a tárolókban a gázkészletek" - nyilatkozta a lapnak egy vezető amerikai kormánytisztviselő, aki szerint most arról tárgyaltak, hogy "mit lehet mozgatni a piacon, mi segíthet, hogyan készülhetünk fel ennek bevetésére, ha a válság eszkalálódna".

Egy másik, a tárgyalások részleteit ismerő forrásuk szerint arról is szó volt a dohai egyeztetésen, hogy Katar tudna-e hosszú távon garanciát vállalni az LNG-biztonságra, "pláne, hogy Katar a következő években nagy mértékben növelni akarja az LNG-termelését". Mindez persze nagyban múlik azon, hogy a termelők hajlandók-e átirányítani készleteiket, és egyáltalán rendelkeznek-e olyan gázkészletekkel, amik még nincsenek kiutalva más vevőknek. Ez a forrás annyiban bizakodó volt, hogy Katar 2011-ben, amikor a cunami miatt Japán teljes nukleáris energiatermelését leállították, átirányították a készleteket. "Tehát volt már erre példa, de csak válsághelyzetben" - mondta.

A katari gáztermelés nagy része most Ázsiába irányul, ahol a vevőik általában hosszú távra kötnek le fix mennyiséget. Ez pedig nagyon is megnehezítheti a hirtelen támadó európai igények kielégítését. "Nincs varázsvessző, ez nagyon-nagyon nehéz, nagyon bonyolult ügy" - mondta a már említett névtelen forrás.