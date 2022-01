Itt a Wordle magyar verziója, a Szózat

A Wordle tán az elmúlt hónapok legnagyobb netes sikertörténete: a faék egyszerűségű szókereső játékban naponta egy-egy ötbetűs angol szót kell kitalálni, maximum hat kísérletből.

A játékot egy brooklyni szoftverfejlesztő, Josh Wardle készítette a partnerének, de aztán alighanem az ő meglepetésére is, tényleg világhódító útra indult az oldal, amit ma már sok százezren keresnek fel naponta. Sok cikk született már arról, hogy miért lett ennyire sikeres a Wordle, az egyik gyakori magyarázat szerint segíthet az is, hogy naponta csak egyetlen szót lehet kitalálni, azaz végre van egy olyan netes játék, ami nem szívja el az ember idejét, hanem előre rögzített keretek között kínál naponta pár pillatatnyi kikapcsolódást.

Számít az is, hogy aznap a világon mindenkinek ugyanazt az egy szót kell kitalálnia, ezért más netes játékokhoz képest a Wordle alkalmasabb arra, hogy közösségi élményt is nyújtson. Ráadásul a játék teljesen ingyenes, és még letölteni sem kell, egy szimpla böngészőablakban fut.

Na és most itt van végre a magyar verziója, a Szózat. Igazából fogalmam sincs, mióta elérhető, én vasárnap akadtam rá, és az eddigi két napnyi próbálkozásom során pont ugyanúgy működik minden, mint az angol verzióban: első tippként be kell írni egy értelmes ötbetűs szót, és ha abban a szóban van olyan betű, ami a kitalálandó szóban is szerepel, akkor sárgával jelzi a játék, míg ha konkrétan ugyanazon a helyen van a betű mindkét szóban, akkor zölddel. Mivel a magyar ábécé nagyobb, mint az angol, több lehetőséget is kapunk: a magyar ötbetűs szavak kitalálásához összesen nyolc tippünk lehet.

A játékot Danka Miklós készítette, akiről a honlapján továbbkattintva tudtam meg, hogy amellett, hogy hét éve a Palantir Technologiesnak dolgozik, mellette a Momentum IT-igazgatója is.