Kulcsár Edina random facebookos kommentek éneklésével görgeti tovább az év szakítását

Az elmúlt hetekben talán még a Schadl-Völner ügynél is jobban megmozgatta az országot Kulcsár Edina és Szabó András, azaz Csuti szakítása, főleg miután bekerült a képbe Varga Márk, azaz G.w.M. Ezzel azonban nem ért véget a sztori, mert ahogy a magyar bulváruniverzum fontos történésének összefoglalójában azt már meglebegtettem, az eddig leginkább influenszerkedéssel foglalkozó Kulcsár Edina nemcsak azt jelentette be, hogy szakított, de azt is, hogy énekelni fog.

A dalra és a klipre nem kellett sokat várni, sőt, ahogy sejteni lehetett, a zeneműhöz G.w.M-nek is van némi köze: a YouTube-on hétfőn bemutatott alkotásnak Kulcsár új pasija a producere. A leírásból egyedül csak az nem derült ki, hogy a zenét és a szöveget ki írta, ott csak a sminkes és a sminkes asszisztensének nevét tüntették fel. Pedig kifejezetten érdekelne, kinek jutott eszébe az rendkívüli újítás, hogy random facebookos kommentekből ollózzon össze egy dalszöveget:

„ne vitatkozz, nem számít, hogy volt”

„én csalódtam benned, nincsen már lentebb”

„mosolygom(sic!), de legbelül meg ordít a lelkem”

Az Egyetlen szó című dalban vannak persze a dalszövegen kívül is erős részek, például rögtön a hatodik másodpercben teljesen váratlanul elhangzik, hogy dzsívíem mjuzik prodáksön. Sőt, a klip is nagyon különlegesre sikerült, mert a fekete-fehér videóban kizárólag a vörös színeket emelték ki, ami eddig ugye soha senkinek nem jutott még eszébe.

Fotó: YouTube/Kulcsár Edina - Egyetlen szó

Kulcsár az videóklip nagy részében egy egyszerű, fehér ingben hintázik egy kristálycsillár alatt, amikor pedig nem ő szomorkodik ott, akkor a csillár alá vagy egy balerina, vagy egy tűzzel zsonglőrködő férfi áll, aki nemcsak cilindert visel de egy egészen extrém, cipzárokkal dúsított, magas nyakú mellényt is. Azokban a másodpercekben pedig, amikor a balerina és a zsonglőr stoppolják a csillárt, Kulcsár jobb híján egy halom dobozra heveredik le rózsákat szagolgatni.

Fotó: YouTube/Kulcsár Edina - Egyetlen szó

A dobozokon ülve ilyenkor többször bizonygatja – ezt hívják elvileg refrénnek – hogy „nem számít hogy volt, magunk mögött tudjuk és elmúlunk, te vagy a Nap, én a Hold, nem vagyunk már szerelmesek, volt ami volt, lezárunk egy fejezetet”.

A klip legdrámaibb pontja viszont egyértelműen akkor jön el, amikor a 2014-es Miss World második helyezettjéből kiszakad, hogy „én csalódtam benned, nincsen már lentebb, elkéstél mindennel, így már nem leszünk rendben”. Még úgy is, hogy nem derül ki, itt most valóban Kulcsár üzeni-e ezt valakinek, és ha igen, az a valaki a Csuti néven ismert vállalkozó exe vagy sem.

Hogy Kulcsárnak énekesnőként mennyire sikerült elnyernie rajongói tetszését, az szintén nem derül ki, ugyanis a 2009-es Miss Plastic közönségdíjasa a videó alatt letiltotta a kommentelési lehetőséget. Pont, ahogy letiltotta azt Instagramján és Facebookján is.

Ja és a lényeg, Kulcsár Edina – akire ezentúl az énekesnő jelzőt is lehet használni – dala, az Egyetlen szó: