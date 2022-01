Nem enged a kormány, továbbra is azt várja a pedagógusoktól, hogy úgy sztrájkoljanak jövő hétfőn az első két órában, hogy valamennyi időt tanítanak is közben. A sztrájkot szervező két nagy pedagógus-szakszervezet, a PDSZ és PSZ ezt nem fogadja el, a bíróságra várnak, amely eldönti, mi számít „még elégséges szolgáltatásnak”, kell-e tanítani a sztrájk alatt.

„A kormány most már nem titkoltan szabotálja a sztrájk szervezését” – írja oldalán a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete. A szakszervezetek és a kormány közötti vita december óta húzódik, a lényege az, hogy mi számít még elégséges szolgáltatásnak egy sztrájk alatt. Kisfaludy László, a kormány nevében tárgyaló helyettes államtitkár a legutóbbi, hétfői sztrájktárgyalás után két napot várt, hogy megüzenje: tartják korábbi álláspontjukat, szerintük sérti a diákok tanuláshoz való jogát, ha a sztrájk ideje alatt csak gyermekfelügyeletet vállalnak az intézmények, és a „még elégséges szolgáltatásba” – amit a sztrájk alatt is biztosítani kell – beletartozik a tanítás. A szakszervezetek a korábbi releváns bírói gyakorlatra hivatkozva állítják, hogy ez nem így van.

A PDSZ országos választmányi tagja, Nagy Erzsébet szerint a korábbi hasonló tárgyalásokon a KLIK-kel vagy a tankerületi központokkal néhány óra alatt meg tudtak állapodni ezekről a feltételekről, a kormány időhúzása miatt viszont a szakszervezetek utolsó lehetősége bírósághoz fordulni. A hétfői tárgyaláson is előterjesztett javaslatukat még aznap beadták a bíróságra is, amely nem peres eljárásban dönt a még elégségesnek minősülő szolgáltatásról, a szakszervezetek reményei szerint időben, a hétfői sztrájk előtt. Nagy szerint van vészforgatókönyvük arra az esetre is, ha nem születik addig döntés, de egyelőre azzal számolnak, hogy ezt nem kell elővenniük.

Az érdeklődés Nagy szerint a nehézségek ellenére jelentős, sorra kapják a jelentéseket arról, hogy újabb és újabb iskolákban alakultak sztrájkbizottságok. A résztvevők becsült számát egyelőre nehéz megmondani, a PDSZ és a PSZ csütörtökig várja az adatokat a bizottságoktól. A két adatbázis összeegyeztetése után hétvégén közölnek majd adatokat a sztrájkolni kívánók számáról.

Nagy Erzsébet azt mondta, a leadási határidő előtti napig már több ezren jelezték a részvételi szándékukat a PDSZ-nél, ráadásul úgy látja, ahol szervezik a sztrájkot, ott a tantestület jelentős része bele is áll, 50-60 fős létszámokat jelentenek, és a kisebb települések intézményeiben is van 30-40 jelentkező.

Pedig sok helyen az igazgatók is próbálják hátráltatni a sztrájkbizottságokat.

„Az intézményvezetők egészen kreatív módokon próbálják megakadályozni a sztrájk szervezését” – mondta Nagy. Nem engedik például, hogy a sztrájkbizottság az iskola informatikai rendszerét használja, így nem mehet ki a Krétán az értesítés a szülőknek, a tanárok nem küldhetik el a hivatalos iskolai mailcímükről a sztrájkolók várt létszámáról szóló jelentést a tankerületeteknek.

Olyan is van, hogy az igazgató arról értesíti a szülőket, hogy küldjék be a gyerekeket felügyeletre a sztrájk ideje alatt, ugyanakkor a PDSZ szerint erre nincs jogszabályi alapjuk, mert a gyermekfelügyelet nem iskolai program, nem lehet kötelezően behívni a tanulókat. Nagy szerint ezzel a lépéssel „el akarják tüntetni, láthatatlanná akarják tenni a sztrájkot”. A szakszervezetek azt kérik, hogy a szülők csak a harmadik órára, tízre vigyék be a gyerekeket.

Nagy hozzáteszi, hozzájuk mint szakszervezethez nyilvánvalóan csak a problémás esetek futnak be, vannak olyan iskolák is, ahol az igazgatók korrekt módon egyeztetnek a sztrájkbizottsággal.

A két nagy pedagógus-szakszervezet októberben jelentette be, hogy közös sztrájkbizottságot alapítanak. A PSZ és a PDSZ akkor öt követelést fogalmazott meg. A hónapok óta tartó tárgyalások alatt a szervezetek ezekből engedtek is valamennyit, de a kormánnyal így sem sikerült megegyezésre jutniuk. Nem segítette a dolgot, hogy az EMMI decemberben közleményt adott ki arról, hogy a sztrájk a „baloldal kampányakciója”, a szakszervezetekről pedig azt állította, hogy a „Gyurcsány-párt” befolyása alatt állnak, majd hozzátették, hogy attól még továbbra is nyitottak a velük való tárgyalásra.

A PDSZ és a PSZ követelései a következők: