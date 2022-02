Rekord pénzt fizet a kormány egy-egy munkahelyért a gödi Samsungnak

Rekord összeget fizetett a Samsung gödi akkumulátorgyárának, munkahelyenként közel 3 millió forintot a kormány, írja a Külügyminisztérium által közzétett lista alapján a K-Monitor. A december 27-én aláírt szerződés szerint 33,7 milliárdos támogatást nyújt a koreai vállalatnak 1200 munkahely megteremtéséért. A Samsung beruházásának összértéke 367 milliárd forint.

Ugyanakkor a közvetlen támogatáson túl még infrastrukturális fejlesztésekkel is besegítettem a vállalatnak a bővítésbe. Tavaly szeptemberben a kormány négymilliárd forintos elektromosinfrastruktúra-fejlesztést jelentett be, hogy bővülhessen a Samsung SDI, és további üzemek költözhessenek oda. A 24. hu korábban arról írt, hogy 2020-ban a 3594 munkás körülbelül fele volt magyar állampolgár, mindössze 94 gödi dolgozott ott.

Emellett külön szabályokat is hoztak rájuk. Az ellenzéki vezetésű önkormányzattól a kormány a 2020 tavaszi veszélyhelyzet idején egy rendelettel, egyeztetés nélkül elvette a Samsung gyár területét (a város 20 százalékát), különleges gazdasági övezetnek minősítette, és a fideszes vezetésű megyei önkormányzatnak adta, ami azt jelenti, hogy azóta ez a testület oszthatja el az onnan származó adóbevételeket is. És ettől kezdve a környezetvédelmi szabályokat is a Pest Megyei Kormányhivatal állapítja meg.