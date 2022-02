A budai villához még a szomszédos telket is megvette Rogán kabinetfőnökének családja

Újabb nagy értékű ingatlanokat talált a 24.hu Rogán Antal kabinetfőnökének családjánál.

Először kiderült, hogy a Schadl-botrányban is felbukkant kabinetfőnök, Nagy Ádám apja milliárdos értékű, háromszintes, úszómedencés házat építtetett Mártonhegyen saját, évek óta bevétel nélkül, veszteségesen működő cégével. Újabb fejlemény, hogy a Brassolis Kft. nem sokkal később megvásárolta a szomszédos, 1041 négyzetméteres telket is az 5. kerület jegyzőjétől, Sélley Zoltántól. (Rogán korábban 5. kerületi polgármester volt, és Nagy Ádám is a titkáraként kezdte.)

Sélley nem árulta el a vételárat, csak annyit mondott, hogy a kabinetfőnök apja, Nagy András kereste meg az ajánlattal, és írásban állapodtak meg. A Nagy család korábban nem válaszolt arra a kérdésre, hogy az úszómedencés házat a kabinetfőnöknek építették-e.

2011-ben, amikor még Sélleyé volt a telek, 622 ezer forint állami támogatást nyert napkollektorra, aminek pár évvel később nyoma sem volt a házon. Akkor azzal védekezett, hogy le kellett szerelnie, mert nem bírta a tető, de vissza fog kerülni. Azóta a házat ledózerolták, Nagy András cége üresen vette meg a telket, ami több százmillió forintot érhet.

Nagy Ádám családja több ingatlanon keresztül kötődik Rogán Antalhoz. A miniszter a válása után Nagy Andrástól bérelt lakást a Csalán úton, és szintén a kabinetfőnök apja vette meg 143 millió forintért Gaál Cecília balatoni nyaralóját.

Rogán Antal, akkori felesége, Rogán-Gaál Cecília, és Nagy Ádám, a politikus jobbkeze a Gundel étterem előtt 2014 májusában. Fotó: 444

A kabinetfőnök cége 2020-ban megvásárolta a Schadl György vezette Végrehajtói Kar 1800 négyzetméteres, becslések szerint több százmillió forintot érő irodaházát is. A vételárat egyelőre nem tudni, mert a Kar közérdekű adatkérésre sem árulja el, helyette saját cégéhez passzolja a kérdést.

A Völner-Schadl-botrány nyomozati irataiból pedig kiderült, hogy Schadl kapcsolatai segítségével sikeres egyetemi vizsgákat intézett Nagy Ádámnak.

A botrány kirobbanása óta sem Rogán Antal, sem Nagy Ádám nem szólalt meg.

