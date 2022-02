Greenpeace-demonstráció kezdődött a Fertő tavi gigaberuházás ellen

A Greenpeace aktivistái (köztük Udvaros Dorottya) demonstrációba kezdtek a Fertő tavi gigaberuházás felé vezető úton. A molinójuk szövege: ELÉG A TERMÉSZETPUSZTÍTÁSBÓL.

Greanpeace-aktivisták tiltakoznak a Fertő tavi természetpusztító szállodaépítés ellen. 2022. február 16. Fotó: Kaufmann Balázs

"Bámulattal tölt el az élet, ami évmilliók alatt kialakult ezen a Földön. Az emberiség kreativitása és fantáziája lenyűgöző módon teljesedett ki az elmúlt évszázadokban. Megmutattuk az erőnket, és most mutassuk meg azt is, hogy milyen alázatosak tudunk lenni, hogy mennyi tisztelet van bennünk a földi élet iránt. Önmagunkért is" – nyilatkozta Udvaros Dorottya a helyszínen.

Erőszakmentes akciójukkal arra hívják fel a figyelmet a Greenpeace-aktivisták, hogy elfogadhatatlan, hogy egy nemzeti parkban az élővilág megóvása helyett egy szűk csoport gazdasági érdekében épülő luxusberuházás szempontjai érvényesülnek.

Többször írtunk róla, hogy a kormány a környezetvédők, az EU és az UNESCO tiltakozása ellenére tavaly elkezdte Fertőrákos közelében a Fertő Part nevű komplexum kialakítását: 34 ezer négyzetmétert építenek be, lesz szálloda, vitorlásklub, sportközpont, ökocentrum, bungalók, motelek és egyebek. Az első fázis, a part átalakítása lassan a végére ér, most a másodikra, az építkezésekre kéne kivitelezőt találni.

