Tényleg többet ér a Kutyapártra adott listás szavazat?

Persze lehet, hogy csak azért, mert a fideszesek és az ellenzékiek már nem is beszélgetnek egymással, de az utóbbi hónapokban nem a kormány és az Egységben Magyarországért jelöltjeit támogatók közötti viták voltak a leghangosabbak, hanem az ellenzékiekéi a Magyar Kétfarkú Kutya Párt (MKKP) támogatóival. Márki-Zay Péter ellenzéki miniszterelnök-jelölt rögtön az előválasztás után megkérte a pártot, hogy álljanak be mögé, cserébe pozíciókat is ajánlott, majd amikor az MKKP ezt visszautasította, arról kezdett beszélni, hogy aki a Kutyapártra szavaz, az nemhogy elvesztegeti a szavazatát, de a Fidesz hatalomban maradását segíti.

Az MKKP ezzel szemben február elején egy matematikai elemzéssel is megtámogatta érvelését, miszerint a rá leadott listás szavazat akár háromszor is „többet érhet”, mint az ellenzéki összefogás listájára behúzott iksz. Csóka Endre, az MTA-tól elcsatolt Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézet matematikusa előadást tartott erről, ebben többek közt azt mondta, ha az MKKP bejut a parlamentbe, további értékes mandátumokat vesz el a Fidesztől, és a Kutyapártnak sokkal fontosabb a listás szavazat, mint az ellenzéknek, hiszen az ellenzék mindenképp ott lesz a parlamentben, már csak az egyéni jelöltek eredményei alapján is.

„Ha listán elérjük az öt százalékot, akkor 4-5 képviselőnk biztosan bent lesz a Parlamentben. Ez automatikusan azt hozza magával, hogy listán 2-3 képviselővel kevesebbje lesz a Fidesznek”



– írta az MKKP a Facebookon Csóka előadását összegezve.

Az ilyen cikkekben általában ezen a ponton jön az, hogy:

azonban ez nem ilyen egyszerű.

Ez a cikk sem kivétel, ugyanis ez tényleg nem ilyen egyszerű.

Csókának minden kétséget kizáróan igaza van abban, hogy a Magyar Kétfarkú Kutya Pártnak sokkal többet ér az ő listájára leadott szavazat, mint egy másik listára érkező iksz, és abban is igaza van, hogy ha az MKKP-nak van érdemi esélye elérni az 5 százalékos küszöböt, akkor a parlament összetétele szempontjából is többet számít az ilyen voks.

A kiindulási alap természetesen az, hogy a Magyar Kétfarkú Kutya Pártot az ellenzékkel együtt kormányváltást akaró erőnek feltételezzük, és kizártnak tartjuk azt a lehetőséget, hogy egy ötödik Orbán-kormányt támogasson a parlamentben. Erről beszéltek már a párt vezetői is, aki ezt nem hiszi el nekik, annak nem is kell tovább olvasnia ezt a cikket, számára egyszerű a tanácsunk: ha kormányváltást akar, ne szavazzon az MKKP-ra, se egyéniben, se listán.

Aki kormányváltást szeretne, és az MKKP-t is kormányváltó pártnak tartja, az bonyolultabb dilemma elé néz.

Két iksz

A magyar parlamenti választáson a választópolgárok két szavazólapot kapnak, az egyiken a lakóhelyük szerinti egyéni választókerület jelöltjeire, a másikon a pártlistákra szavazhatnak. Magyarország területe 106 országgyűlési egyéni választókerületre oszlik, a 199 parlamenti képviselőből tehát 106 azért lesz parlamenti képviselő, mert győz a saját választókerületében. 92 a pártlistákra leadott szavazatok alapján jut be, 1 német nemzetiségi képviselőként (ha addig nem fordul ki a sarkaiból a Föld, akkor ő az exfideszes Ritter Imre lesz).

A magyar választási rendszer sajátosságaiból fakadóan a győztes kiléte általában az egyéni választókerületekben dől el, a kormányalakításhoz azokból kell a lehető legtöbbet megnyerni. Arra, hogy egy párt vagy pártszövetség kevesebb egyéni választókerületben nyer, mint a legnagyobb riválisa, és mégis övé lesz a kormánytöbbség, nincs túl sok esély.

Csóka épp ezért tanácsolja az MKKP szavazóinak is azt, hogy egyéniben szavazzanak az ellenzéki összefogás jelöltjeire, hiszen nekik nagyobb esélyük van megverni a fideszes jelöltet, mint az MKKP-seknek.

A kisebb pártoknak, mint az MKKP vagy a Mi Hazánk, inkább a listás szavazatokra van szükségük. Listán viszont 5 százalékos a bejutási küszöb, azaz ha egy lista nem kapja meg a listákra összesen leadott szavazatok legalább 5 százalékát, egyetlen mandátumot sem kaphat. Csóka és az MKKP érvelése ezen alapszik. Azt mondják, egy listás mandátumhoz kb. 1,6 százaléknyi szavazat kell, de hiába van egy pártnak egy, kettő vagy három mandátumra elegendő szavazata, ha a szavazatarány 5 százalék alatt marad, semmit nem kap. Ezért az 5 százalék átlépése tulajdonképpen rögtön 4 vagy 5 mandátumot ér 0 helyett.

Ezért is érhet háromszor annyit az MKKP-ra vagy a Mi Hazánkra leadott listás szavazat, hiszen ha a Fidesz vagy az ellenzéki lista kap 1,6 százaléknyival több és több szavazatot, ők a bejutási küszöb elérése után (márpedig azt minden bizonnyal elérik) csak 1 mandátummal gyarapodnak. Ehhez képest az 5 százalékot épp átlépő MKKP vagy Mi Hazánk rögtön többet kap.

Persze érvelhetne ugyanezzel a Gattyán-párt is, és matematikailag igaza is lenne, hiszen ebből a szempontból sokkal többet ér a kis pártokat az 5 százalékos küszöb fölé segítő listás szavazat, mint a nagy pártokat tovább gyarapító. A Gattyán-párt támogatottsága persze (egyelőre legalábbis) meg sem közelíti az MKKP-ét, de kérdés, hogy ha a Kutyapárt támogatóiért megéri lehajolnia az ellenzéknek, és besegíteni a listájukat a parlamentbe, akkor nem kellene-e lehajolnia más pártokért is, hogy semmi ne menjen kárba. Mekkora az a szavazótábor, amit már érdemes bejuttatni a parlamentbe?

De bejutnak-e?

Az ellenzéki érvek nem is ezt a matematikai levezetést kérdőjelezik meg, hanem abból indulnak ki, hogy nagyon is reális lehetőség, hogy az MKKP nem jut be a parlamentbe, mert nem éri el az 5 százalékos küszöböt. Ebben az esetben az MKKP-ra leadott szavazat kárba megy, és ha kormányváltó szavazat kárba megy, akkor az a Fideszt erősíti.

Csóka előadásában beszélt is arról, hogy sok olyan kutyapártos szavazó lehet, aki nem elkötelezett, és arra is kitért, hogy a Kutyapárt elkötelezett szavazóinak számát nagyon nehéz megbecsülni. Valószínűleg igaza van abban a matematikusnak, hogy minden a közvélekedésen múlik majd: ha a Kutyapárt bejutására kevés esélyt látnak a szavazók, akkor csúnyán lemaradhat az 5 százalékról, ha viszont sokan gondolják úgy, hogy bejuthat, akkor akár kényelmesen túl is teljesítheti a küszöböt.

Az viszont tény, hogy a Kutyapárt bejutása kétesélyes, tehát míg az MKKP-ra leadott szavazat valóban többet érhet, a rizikója is nagyobb, hiszen nem teljesen biztos, hogy végül érni fog-e egyáltalán bármit.

Ha az MKKP nem jut be a parlamentbe, akkor az hátráltatja is a kormányváltást, mert elvesznek az MKKP-ra leadott potenciálisan kormányváltó szavazatok. Ezt a logikát azonban meg is lehet fordítani, és pont emiatt esetleg olyanoknak is megéri a Kutyapártra szavazni, akik nem szeretik őket különösebben, viszont nagyon kiakadnának, ha a kormányváltás azon bukna el, hogy az Orbánék leváltását óhajtók nem tudják becsatornázni a megrögzött kutyapárti szavazók voksait.

A legnyakasabb MKKP-sek

Ezzel eljutunk a végső kérdéshez: hogy vajon hányan lehetnek azok, akik tűzön-vízen a Kutyapártra szavaznak. Kik azok, akiket sehogy se lehetne meggyőzni arról, hogy az egyesült ellenzéket támogassák? Mert ők azok, akiknek szavazataiért esetleg megéri parlamentbe segíteni az MKKP-t.

A legfrissebb közvélemény-kutatások 2-3 százalékra teszik a Magyar Kétfarkú Kutya Párt támogatottságát, ami a pártfinanszírozás szempontjából fontos 1 százalékos eredményre elég, de az 5 százalékos küszöbhöz mérve nem túl magas. Igaz, náluk ez a szám nem jelent sokat. Egyrészt azért nem, mert a korábbi választások elemzése alapján az MKKP szavazónak jelentős része hajlandó átszavazni az ellenzékre ott, ahol nagy a tét, másrészt az ellenzék szavazói között is vannak szép számmal olyanok, akik nem tartják kizártnak, hogy listán az MKKP-ra szavazzanak.

Mivel az MKKP szavazótábora kifejezetten képzett, és hajlik a taktikai szavazásra, tényleg minden a percepción múlik: ha a választások előtti napokban kizártnak látszik a párt bejutása, valószínűleg többen a biztonsági szavazást választják, és egyéniben és listán is az egyesült ellenzékre szavaznak, ha viszont úgy tűnik, hogy az MKKP bejuthat, mert viszonylag sokan készülnek rá szavazni, akkor valószínűleg tényleg be is fog jutni.

Az MKKP több megnyilvánulása alapján valamiféle bajtársiasságot vár az Egységben Magyarországért képviselőjelöltjeitől, a Csóka előadását összegző Facebook-posztjukban például ezt írják:

„Néhány, az egyesült ellenzék színeiben induló képviselő most elkezdett arról posztolni, hogy mivel az egyéni szavazat neki jobban számít, ezért minden szavazónk szavazzon át rá. Azt elfelejtik hozzátenni, hogy a listás szavazásnál viszont a Kutyapártra adott szavazat ér többet. Akkor lenne korrekt a Kutyapártos szavazóknak való üzengetés, ha elmondanák a saját szavazóiknak is, hogy a listán hatékonyabb a kormányváltás szempontjából a Kutyapártra leadott szavazat.”

A fentebb leírtak alapján azonban az utolsó megállapítás csak akkor igaz, ha az MKKP valóban az 5 százalékos küszöb környékén van, és érdemi esély van a parlamentbe juttatására.

A Kutyapárt tehát lényegében azt várja az egyesült ellenzéktől, hogy segítsen bekatapultálni a pártot a parlamentbe, hogy ezzel a kormányváltás érdekében hasznosulhasson az MKKP 2-3 százalékos tábora, amely – feltehetően – semmiképp nem szavazna az összefogásra. Ha az MKKP nem indulna, ők inkább otthon maradnának.

Úgy tűnik, a Kutyapárt hajlandó teljesíteni az alku rá eső részét, Csóka elemzése lényegében a kutyapárti szavazókat is buzdította arra, hogy egyéniben az Egységben Magyarországért jelöltjeire szavazzanak, és Döme Zsuzsanna, az MKKP alelnöke is azt mondta a Partizán kérdéseire, hogy „ha kormányváltást szeretnének, akkor jöjjenek el szavazni, és ha nagyon izgulnak azon, hogy ez a Kutyapárton múlik, akkor egyéniben az ellenzékre, listán pedig szavazzanak a Kutyapártra”.

Ezek alapján elképzelhető, hogy ha a Kutyapárt valóban képes lesz a 106 választókerületből 71-ben jelöltet állítani (ennyi kell az országos listához), akkor ezek a jelöltek is arra biztatják majd a támogatóikat, hogy egyéniben az ellenzéki jelöltre, listán pedig az MKKP-ra szavazzanak.

Az ellenzék szempontjából járható út az alku, és néhol a Kutyapárt listás támogatására való buzdítás, de mondhatják azt is, hogy ha a kutyapártosok nagy része tényleg meggyőzhető arról, hogy egyéniben az ellenzékre szavazzon, akkor miért ne lenne meggyőzhető arról, hogy listán is? Ha azt a 2-3 százaléknyi kutyapárti bázist (vagy legalább annak nagyobb részét) sikerülne rávenni, hogy akármennyire befogott orral, de szavazzanak az összefogásra (és erre Márki-Zay Péter előválasztási győzelmével jelentősen nőtt az esély), akkor az MKKP-ra semmi szükség nincsen, és a rájuk leadott szavazat tényleg el is vész, hiszen nem fognak bejutni a parlamentbe.

Nagyon úgy tűnik, hogy az egyesült ellenzék egyelőre ezt az utat járja, ami nem is annyira furcsa, hiszen minden párt és pártszövetség értelemszerűen a rá leadott szavazatok növelésére törekszik, az Egységben Magyarország pedig sokkal szívesebben ültet be listáról is több képviselőt a parlamentbe, mint hogy az MKKP parlamentbe jutásában segítsen.

Ugyanis hiába állítja azt az MKKP, hogy ha bejut a parlamentbe, akkor a Fidesztől vesz el mandátumokat, ez sem feltétlenül igaz. Minden valószínűség szerint ugyanis a bejutással a Fideszt és az ellenzéki listát is kiütik listás helyekről.

D’Hondt-mátrix

A magyar választási rendszerben a listás szavazatokat az úgynevezett D’Hondt-formula alapján osztják. Ennek lényege, hogy beírják egy táblázat első sorába a választáson résztvevő pártok által összegyűjtött szavazatszámokat, majd a számok alá azok felét, harmadát, negyedét, ötödét, hatodát, hetedét és így tovább. Ezután megnézik, melyik a legnagyobb szám a táblázatban (ez természetesen a legtöbb szavazatot kapó párt szavazatszáma), és ennek a pártnak kiosztanak egy mandátumot. A második mandátumot a második legnagyobb szám kapja, ami vagy a második legtöbb szavazatot kapó párt szavazatszáma, vagy – ha a győztes párt több mint kétszer annyi szavazatot kapott, mint a második helyezett – a győztes párt szavazatszámának fele.

A Wikipédia példatáblázata elég jól szemlélteti is ezt:

Ebben az esetben 10 mandátumot osztottak ki, küszöb nélkül. A pirossal jelölt számok eredményeztek mandátumot. A D'Hondt-módszer kis mértékben a nagy pártoknak kedvez a kicsikkel szemben, ha egy vagy két pártlista lényegesen több szavazatot kap a többinél, akkor valamivel több mandátumot fognak begyűjteni, mint más mandátumkiosztási módszereknél.

A várakozásoknak megfelelően a 2022-es választáson a Fidesz-KDNP és az Egységben Magyarországért lista fog lényegesen több szavazatot begyűjteni az összes többinél. A friss közvélemény-kutatások néhány százaléknyi fideszes előnyt mérnek, viszont ezt az előnyt az egyéniből felcsúszó kompenzációs szavazatokkal az ellenzéki szövetség akár ki is egyenlítheti. Ha a fideszes és az ellenzéki lista nagyjából azonos mértékben emelkedik ki, akkor szinte biztos, hogy egy esetlegesen parlamentbe jutó MKKP nem csupán a Fideszt, hanem az ellenzéki összefogást is kiütné legalább egy parlamenti székből.

Jelen állás szerint persze a legvalószínűbb forgatókönyv az, hogy a bejutó MKKP több mandátumot venne el a Fidesztől, mint az ellenzéktől, de annak tényleg kicsi a valószínűsége, hogy az ellenzéki listától egyet se vegyen el.

Ilyen szempontból tehát az ellenzéknek részben saját maga ellen kellene kampányolnia az MKKP segítésével, de ha az MKKP tényleg buzdít egyéniben az ellenzék támogatására, akkor ők is megteszik ugyanezt, hiszen az egyéniben megszerzett, de mandátumot nem eredményező szavazataik felcsúsznának az országos listájukra, ami viszont őket juttathatná több mandátumhoz – már ha elérik a küszöböt persze.

És mi lesz egyéniben?

Az egyesült ellenzék vezetőinek nem az 1 vagy 2 listás hely fáj elsősorban, hanem az, hogy a Kutyapárt – mivel legalább 71 körzetben kénytelen egyéni jelöltet is indítani, különben nem állíthatna országos listát – esetleg szavazatokat vihet el az egyéni jelöltek versenyében. Sok olyan választókerület van, ahol nagyon kiélezett verseny várható az ellenzéki és a fideszes jelöltek között, és bár az MKKP vezetői korábban jelezték, hogy ilyen körzetekben igyekeznek nem indulni, most úgy tűnik, ez nem fog összejönni, hiszen az alelnöküket például a VIII. és a IX. kerület egy részét magában foglaló budapesti 6. választókerületben indítják, ahol akár néhány száz szavazat dönthet a fideszes Sára Botond és az ellenzéki Jámbor András között.

Ha az ilyen körzetekben az ellenzéki jelölt kevesebb szavazattal kap ki, mint amennyit az MKKP-s jelölt egyéniben begyűjt, az nagyon fog fájni az ellenzéknek, és az MKKP-nak is nehéz lesz megmagyaráznia, hogy az ő szavazói igazából akkor sem voksoltak volna az ellenzéki jelöltre, ha a Kutyapárt senkit nem indít az adott választókerületben.

Ha eddig eljutottál, akkor valószínűleg már túlgondolod

Ez a félelem lényegében meg is magyarázza az ellenzék hozzáállását. A magyar választók túlnyomó többsége nem taktikai szavazó, ugyanarra szavaz egyéniben, akire listán. Az Egységben Magyarországért jelöltjeinek egy óriási szavazótömböt kell összetartaniuk, rizikós olyan bonyolult üzenetekkel kampányolniuk, hogy bizonyos emberek osszák meg a szavazatukat az egyesült ellenzék és a Magyar Kétfarkú Kutya Párt között.

Az MKKP szavazótábora viszont nagyban átfed a magyar választók azon kis részével, akik értik az ilyen szavazatmegosztás jelentőségét. Ezt bizonyítja, hogy eddig is mutatott hajlandóságot a taktikai szavazásra – főleg a szoros választókerületekben –, tehát tudja, mi ennek a tétje. A Kutyapárt buzdítása a szavazatmegosztásra tehát nagyobb eséllyel ér célt, míg az ellenzék részéről ugyanez könnyebben fordulhat önsorsrontásba.

Szórakoztok velem? Hagyjatok már bazmeg! Mi a faszt szavazzak?

A legjobb tanács természetesen az, hogy