Az Egyesült Államok inváziónak tekinti az orosz csapatok kelet-ukrajnai bevonulását

Joe Biden amerikai és Vlagyimir Putyin orosz elnök Fotó: JIM WATSON, GRIGORY DUKOR/AFP

Helyi idő szerint kedd délelőtt már a washingtoni Fehér Ház is „invázióként” értékelte az orosz csapatok kelet-ukrajnai állomásoztatását, hívta fel a figyelmet az Associated Press azok után, hogy az amerikai kormány a hétfő esti események - a szakadár megyék függetlenségének elismerése, és az orosz harci járművek megindulása - után vonakodott megszállásként értékelni az eseményeket.



Ennek azért van különös jelentősége, mert Joe Biden elnök korábban az invázió megkezdéséhez kötötte azoknak a súlyos szankcióknak a kivetését Moszkvával szemben, amikkel már hónapok óta fenyegetőzik. Legutóbb az amerikai elnök a gazdasági korlátozások mellett Putyint személyes szankciókkal fenyegette.

Az orosz csapatok megindulása után egy olyan hibrid megoldás kezdett terjedni Washingtonban, hogy lesznek szankciók, de nem feltétlenül azok és olyan súlyúak, mint amiket a demokrata kormány ősz óta emlegetett. A megszállás elismerésével úgy tűnik, az USA elhatározta magát a keményebb lépések mellett.

Az európai vezetők közül kedd reggel már többen egyértelműen invázióként beszéltek a műveletekről. A Fehér Ház hosszasan mérlegelte a helyzetet, de aztán jelezte a sajtónak, hogy álláspontja megváltozott:

„Úgy gondoljuk, ez egy invázió kezdete, Oroszország legújabb ukrajnai inváziója" - mondta Jon Finer, nemzetbiztonsági főtanácsadó-helyettes az AP szerint, és ezt anonim források is megerősítették a hírügynökség kérdésére.

Az orosz csapatmozgások értékelése után világossá vált, hogy újabb invázióról van szó - tette hozzá ehhez Finder.

Jen Psaki, a Fehér Ház sajtószóvivője szintén inváziónak nevezte az orosz akciót egy Twitter-bejegyzésben, amiben kommentálta Olaf Scholz német kancellár döntését az Északi Áramlat-2 gázvezeték építésének felfüggesztéséről.

A Washington Post korábban arról írt, hogy Putyin ügyesen taktikázott, amikor előbb elismerte a szakadár területek függetlenségét, majd csupán arra utasította a csapatait, hogy ezekre a területekre vonuljanak be. Ezeken a területeken a nyugati hatalmak állításai szerint ugyanis eddig is voltak orosz csapatok, így a bevonulást logikailag lehetett másként is értékelni, mint egyértelmű megszállást.

A jelek szerint Washington úgy döntött, hogy ezen a ponton nem hagy teret a diplomáciai alkudozásnak, és bevezeti a súlyos korlátozásokat. (AP)