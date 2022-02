Putyintól kértek segítséget a szakadár „népköztársaságok” az ukrán hadsereg ellen

Doneck és Luhanszk (vagy Donyeck és Luganszk) oroszbarát vezetői levélben fordultak Oroszországhoz, hogy „segítsen az ukrán fegyveres erők agressziójának visszaverésében a polgári áldozatok elkerülése és a humanitárius katasztrófa megelőzése érdekében”.

Gyenyisz Pusilin donyecki és Leonyid Paszecsnyik luhanszki vezető azt írják, hogy romlik a helyzet és „a kijevi fenyegetések miatt” a népköztársaságok polgárai kénytelenek voltak elhagyni otthonaikat, és Oroszországba menekültek.

Hogy ez szolgáltat-e majd apropót az orosz bevonuláshoz - miközben az ukránok szerint szó sincs fegyveres agresszióról a részükről -, az majd elválik, mindenesetre a Kreml szóvivője, Dmitrij Peszkov szerdán késő este be is mutatta a szakadár „népköztársaságok” kérését.

Vlagyimir Putyin orosz elnök hétfőn ismerte el a donyecki és luganszki szakadár „népköztársaságokat”, és gyorsan megállapodást is kötöttek, amik lehetővé teszik Oroszország számára, hogy katonai bázisokat létesítsen a szakadár köztársaságokban, oda csapatokat vezényeljen, ott közös védelmi állásokat vegyen fel, és erősítse a gazdasági integrációt. Majd békefenntartó akciók szükségességéről beszéltek. Putyin meg is kapta a felhatalmazást, hogy Oroszország határain kívül is bevethesse a hadsereget.

Szerdán a donecki „népköztársaság” vezetője már felszólította Ukrajnát, hogy vonja vissza csapatait a megye teljes területéről. Gyenyisz Pusilin a Szolovjov Live videócsatornának nyilatkozva azt mondta, az ukrán hadseregnek önként távoznia kell a térségből a fegyvereivel együtt. Korábban Vlagyimir Putyin is úgy nyilatkozott: Oroszország azok között a határok között ismerte el a két „népköztársaságot”, ahogyan azok Ukrajna részeiként léteztek. Mindez azt jelentheti, hogy az orosz haderő rövidesen akár területszerző háborút indíthat Ukrajna ellen. (BBC)