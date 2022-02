Videós bizonyíték van arra, hogy az oroszok elfoglaltak egy repteret Kijev határában

Matthew Chance, a CNN haditudósítója az imént élőben jelentkezett be az Antonov nemzetközi repülőtérről, amit nemrég foglaltak el az orosz légierő helikopterrel érkező deszantosai.

Breaking: @mchancecnn with Russian forces at the Antonov airport about 15 miles outside of Kyiv. "These troops you can see over here, they are Russian airborne forces. They have taken this airport" pic.twitter.com/SnvmwQ1GeA