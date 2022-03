Elkezdődött az Ukrajna elleni invázió második hete

Két nap alatt összesen 55 ezer internetes kapcsolattal rendelkező biztonsági kamerát találtak Ukrajnában francia újságírók, amikor lehetséges forrásokat kerestek a háborús események nyomonkövetéséhez. 1251-hez szabadon hozzá is fértek a gyenge biztonsági beállítások miatt, de ami különösen érdekes, hogy ezek közül nagyjából harmincat ukrajnai rendőrautókban használtak. Vagyis az újságírók egyik pillanatról a másikra hozzáfértek érzékeny információkhoz: mindent láttak és hallottak, amit az ukrán rendőrök. Jelezték a dolgot Ukrajna franciaországi nagykövetének, mivel úgy gondolták, ha nekik sikerült megszerezniük a képeket, az oroszoknak is sikerülhet. Negyed órán belül intézkedtek is a hatóságok. (Le Monde, Reflets.info)