2 rettentően feldühödött nyugdíjas szabályosan elkergetett a háza udvaráról 4 állig felfegyverzett orosz katonát

Az eset a híradások szerint a Mikolajivhoz közeli Vozneszenszkben történt még március 2-án, a videó azonban csak most kezdett el terjedni az interneten. A biztonsági kamerás felvételen az látszik, hogy négy katona megy be egy ház udvarára, de másodpercek alatt megjelenik egy idős nő és egy férfi, és kérdőre vonják az állig felfegyverzett egyenruhásokat. Percekig tartó veszekedés után – hogy ki mit mond, sajnos nem kivehető – a nyugdíjasok szabályosan kiterelik a kapun a katonákat, akik elmennek arra, amerről jöttek. A híradások szerint a dél-ukrajnai Mikolajiv és környéke azóta is a legnagyobb harcok gócpontjai közé tartozik.