Hadházy Ákosnak a járványhelyzet miatt nem ad választ az építési hatóság Rogán Cecília tihanyi nyaralójának engedélyéről

„A veszprémi ÉPÍTÉSI HATÓSÁG ANNYIRA KÜZD A JÁRVÁNY ELLEN, hogy csak A VÁLASZTÁS UTÁN LESZ IDEJE megmondani, ROGÁN CECÍLIÁNAK VAN-E ENGEDÉLYE egy vadonatúj villát építeni Tihanyban (az UNESCO által a világörökség részeként nyilvántartott nemzeti park területén)”

– írja Facebookon Hadházy Ákos független képviselő, aki azért fordult adatigényléssel az építési hatósághoz, „mert a propagandaminiszter korábbi felesége három emelet magas paravánnal próbálta elrejteni, hogy »felújítás« címén vadonatúj villát épít a tihanyi védett területen.

Rogán Antal volt feleségének telkén hivatalosan „szőlő és gazdasági épület” állt, de ahogy mi is megírtuk, a szép háznak, ami korábban szerepelt Rogán Cecília Instagramján is, ma már csak hűlt helye van, ahogy a szőlőnek is.